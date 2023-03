Andreea Antonescu i-a dezvăluit chipul și numele fiicei sale: „Mi-a plăcut de mult timp și e diferit”. Micuța îi seamănă leit 

In articol:

La 3 luni de când a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care îi face viața frumoasă zi de zi, Andreea Antonescu a dezvăluit chipul micuței și numele pe care îl va purta. Așteptarea fanilor artistei a luat sfârșit acum! Cântăreața a ales un nume cu totul special pentru fiica ei cea mică, care urmează tradiția din familie.

Andreei Antonescu a ales să-și numească fiica Venice Victoria, dorindu-și ca ambele nume să aibă aceeași inițială, așa cum se întâmplă în cazul său și a fiicei sale celei mari. Primele imagini cu chipul fetiței au făcut înconjurul internetului, iar fanii nu au putut trece cu vederea faptul că micuța este copia fidelă a mamei sale.

„Ca și în cazul numelor noastre, AA, SS, ne-am dorit prenume care să aibă aceeași inițială cu numele – Venice Victoria se numește bebelina. Venice mi-a plăcut de mult timp și e diferit, ca și Sienna, iar Victoria este lesne de înțeles că ea este victoria mea din America.”, a declarat Andreea Antonescu pentru Viva.ro.

Care este relația dintre Sienna, fiica cea mare a Andreei Antonescu, și mezina familiei?

Fiica cea mare a Andreei Antonescu, Sienna, a decis să locuiască alături de tatăl său, Traian Spak, în SUA, pentru a urma studiile acolo.

Această schimbare nu a fost deloc ușoară pentru artistă, însă și-a dorit ca fiica sa să își urmeze visul și să meargă la studii în America, cel puțin pentru un an. În acest context, în cea mai mare parte a timpului, Andreea Antonescu poate interacționa cu fiica sa doar prin intermediul rețelelor de socializare. Ori de câte ori au ocazia să vorbească, micuța se declară îndrăgostită de sora sa mai mică, vedeta fiind foarte mândră de relația care există între fiicele sale.

„Sienna este absolut înnebunită după micuță, o iubește enorm, o alintă non-stop, îi dau lacrimile când o vede pe FaceTime, îi alege ținute, când este în România o alintă continuu și se ceartă cu noi pentru că vrea s-o țină doar ea în brațe. Își dorește mult să o protejeze, să-i devină prietenă, s-o ajute sau chiar să-i facă pe ascuns temele, e mândră că are o surioară mică.”, a spus Andreea Antonescu, conform aceleiași surse.