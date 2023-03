În ce relații au rămas Andreea Antonescu și Traian Spak, după ce ea a devenit mamă pentru a doua oară: „Nu a fost cu final fericit” Destăinuirile fără perdea făcute de vedetă

In articol:

Andreea Antonescu și Traian Spak s-au căsătorit în anul 2011, dar au pus punct căsniciei lor în urmă cu ceva timp, atunci când au luat pe toată lumea prin surprindere.

La vremea aceea, când au decis să meargă pe drumuri separate, Andreea Antonescu și fiica sa au revenit în România, în timp ce Traian a rămas în SUA.

Andreea Antonescu și Traian Spak au rămas prieteni după divorț

Astfel că, privind în urmă, cântăreața spune că la divorț s-a ajuns din cauza faptului că ea și fostul soț nu mai aveau aceleași dorințe, aceleași visuri și aceleași planuri de viitor.

Ea dorindu-și să-și reia cariera muzicală în țară, în timp ce el voia să-și continue afacerile în America, acolo unde se stabiliseră inițial.

Însă, chiar și așa, despărțiți și la distanță fiind, cei doi continuă să fie în relații bune, din respect pentru cei 14 ani petrecuți împreună, în care s-au bazat unul pe celălalt prin prisma încrederii și devotamentului pe care și le-au arătat reciproc.

”Nu a fost cu final fericit pentru că eu mi-am dorit să rămân în România, el şi-a dorit să rămână în America. Relaţia noastră s-a bazat întotdeauna pe comunicare şi încredere, o încredere care s-a clădit în 14 ani. El mă suna la orice oră şi avea încredere în mine. Dacă eu îi spuneam că sunt la un concert la 5 dimineaţa, el ştia clar că aşa este, nu avea cum să mă verifice. Când ne-am dat seama că eu rămân aici, iar el rămâne în America, am conştientizat că nu mai avem planuri comune, nu mai avem visuri comune. Noi suntem în continuare foarte buni prieteni”, a spus Andreea Antonescu, conform Fanatik.

Și pentru că au încheiat-o în relații bune, Andreea Antonescu recunoaște acum că ea și Traian Spak au ajuns să divorțeze din respect, căci ei încă se mai iubeau.

Doar că, în ciuda iubirii, fiind la vârsta maturității, foștii soți și-au dat seama că dincolo de iubire, ca o familie să funcționeze așa cum trebuie este nevoie de mai mult. Iar ei, din dorința de a nu se pierde, de a nu-i face rău fetiței, au ales să își spună ”adio”.

Însă, și acum, ca și atunci, deși sunt doi oameni divorțați, cei doi, susține cântăreața, pot comunica oricând, orice, ca doi prieteni și este sigură că niciodată ea și Traian nu vor ajunge la cuțite, căci nu ar avea de ce după o așa iubire să ajungă să fie dușmani.

”Ba da (nr. nu e greu să te desparţi de o persoană pe care o şi iubeşti), dar consider că se numeşte maturitate şi respect. Decât să se fi ajuns la nişte lucruri urâte, am preferat aşa. Am încheiat o relaţie frumoasă ca doi oameni maturi, doi oameni care au rămas buni prieteni, care se pot suna la orice oră din zi şi din noapte, care se pot întâlni şi comunica fără probleme, prin prisma Siennei, normal. Noi am construit ceva împreună în 14 ani, avem un copil minunat, cum să ajungem duşmani, de ce să ajungem să ne urâm?”, a mai completat artista.