„Greu. Am sufletul distrus” Andreea Antonescu a dezvăluit care este cea mai mare durere cu care trebuie să trăiască în fiecare zi: „Chestia asta mă distruge”. Și-ar fi dorit ca Sienna să fie lângă ea mereu

Andreea Antonescu a fost căsătorită ani mulți cu Traian Spak, iar în urma relației lor a venit pe lume Sienna, fetița care le-a întregit familia.

Chiar și așa, însă, mariajul celor doi a ajuns la final, fapt ce a făcut că artista și minora să revină în România, după ani mulți trăiți în America.

Andreea Antonescu este măcinată de dorul fiicei sale

Doar că statul pe meleaguri românești nu a durat prea mult pentru Sienna, care acum se află iar în SUA, dorința ei fiind aceea de a studia peste hotare.

Fata se află în țara tuturor posibilităților alături de bunica maternă, fiind vizitată des și de tatăl ei, iar Andreea Antonescu trăiește acum în România alături de cel de-al doilea copil al său.

Fapt ce face că distanța dintre Andreea Antonescu și Sienna să fie una considerabilă, pe măsura dorului pe care și-l poartă una alteia.

Acest lucru o distruge pe artistă, recunoaște ea. Vedeta spune că iubește cât pentru două continente, dar are sufletul în bucăți, chiar dacă legătura online cu Sienna este una neîntreruptă.

Chiar și așa, însă, dorul față de fata cea mare nu i-l poate suplini nimeni și nimic, dar este conștientă că această distanță și această durere părintească au la bază binele Siennei.

Andreea Antonescu, cu sufletul făcut bucăți de dorul ei, spune că realizează că viitorul fiicei sale va fi unul mult mai bun dacă aceasta rămâne în America, decât dacă și-ar asculta sufletul și ar aduce-o aproape de ea, în București.

”Greu, foarte greu (nr. cum gestionează distanța dintre ea și fiica sa)! Am sufletul distrus. Nu există durere mai mare. Deşi ştiu că a fost alegerea ei, deşi ştiu că are un viitor bun acolo, deşi ştiu că mă iubeşte, deşi vorbesc non stop cu ea la telefon. Şi atunci intervine chestia aia, aleg cu sufletul sau cu mintea. Dacă aleg cu sufletul, atunci o aduc aici lângă mine. Dacă aleg cu mintea, îmi dau seama că în America poate avea un alt viitor. Chestia asta mă distruge. Am inima pe două continente”, a spus Andreea Antonescu, conform Fanatik.