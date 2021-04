Andreea Antonescu, mesaj incredibil pentru Faimoasa Elena Marin! Ce îi transmite fostei colege

In articol:

Iar cum Faimoșii au pierdut unul dintre jocurile de imunitate, pentru a o ajuta pe Elena Marin să strângă cât mai multe voturi, Andreea Antonescu s-a apucat să îi facă o publicitate incredibilă prietenei sale.

”Sunt prietenă cu Elena, o cunosc pe Elena, pe noi nu ne-au apropiat repetițiile interminabile în care Elena stătea cu mine să facem dansurile. Au fost poveștile de viață care ne-au apropiat. Nu mi-a plăcut faptul că s-a dorit foarte mult ca eu să intru într-o anumită bisericuță, nu din apreciere față de mine, ci din dorința de a rămâne Elena singură”, spunea Andreea Antonescu. Și, pare-se, chiar nu glumea, iar acum, fosta Faimoasă a dus o adevărată campanie de strângere de SMS-uri pentru Elena Marin, dansatoarea fiind, la modul cel mai serios, preferata cântăreței din emisiunea Survivor România 2021.

Și, după ce a trimis câteva SMS-uri cu numele Elenei Marin în momentul în care prezentatorul Survivor România 2021, Daniel Pavel, a declarat deschise liniile de vot, Andreea Antonescu a mai făcut o postare cât se poate

de explictă cu privire la sentimentele pe care le are față de Faimoasă., a postat Andreea Antonescu după ce a urmărit o discuție între Jador și Elena Marin și care o avea în prim plan pe ea.

Andreea Antonescu o sustine pe Elena Marin

Mai mult, Andreea Antonescu a avut nenumărate postări în care își îndemna fanii să o voteze pe Elena Marin, iar pe conturile ei de socialziare a avut grijă să vorbească de fiecare dată despre ce o face să o susțină atât

Andreea Antonescu, eliminată de la Survivor România 2021

de mult pe Faimoasă.

Andreea Antonescu a fost eliminată în urmă cu câteva săptămâni din competiția fenomen Survivor România 2021, difuzată pe Kanal D, de joi până duminică. Fosta faimoasă a mărturisit că din punct de vedere fizic nu credea că mai rezista mult, iar eliminarea a ușurat-o.

Elena Marin are cele mai bune rezultate dintre fetele de la Faimosi

”Sper, totuși, că nu m-au părăsit calitățile de fată elegantă și nu cred că vrei să știi cum am mâncat primul fel de mâncare pe care l-am primit când am ieșit din competiție, dar consider că vor reuși foarte bine să mă reintegrez în societate. Până acum am făcut față aeroporturilor prin care am trecut. Uitați-mă aici, sunt bine, sunt ok. E de bine”, au fost primele gânduri ale Andreei Antonescu, după ce a aterizat pe meleagurile românești, întoarsă din Republica Dominicană de la Survivor România 2021.