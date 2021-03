VIDEO Andreea Antonescu, primele declarații după ce a ajuns în România din Dominicană! „Sper că voi reuși să mă reintegrez în societate”

In articol:

Andreea Antonescu a fost eliminată în urmă cu o săptămână din competiția fenomen Survivor România 2021, difuzată pe Kanal D, de joi până duminică. Fosta faimoasă a mărturisit că din punct de vedere fizic nu credea că mai rezista mult, iar eliminarea a ușurat-o. Vedeta a ajuns recent în România, iar pe aeroport a fost așteptată de cele mai dragi persoane: prietenii foarte apropiați și familie. A fost întâmpinată cu flori, baloane, îmbrățișări, lacrimi de fericire și multă emoție.

„Sper că nu m-au părăsit calitățile de fată elegantă”

După o lună de stat în jungla din Republica Dominicană, Andreea Antonescu recunoaște că se resimte. Vedeta spune că are nevoie de o perioadă de reacomodare în civilizație, însă crede că nu va întâmpina probleme, de vreme ce până în România s-a descurcat cu brio!

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Citeste si: Tragedia pe care Andreea Antonescu a ascuns-o la Survivor România! A fost găsit înjunghiat în inimă când vedeta era însărcinată!

„Ca din junglă! Sper, totuși, că nu m-au părăsit calitățile de fată elegantă și nu cred că vrei să știi cum am mâncat primul fel de mâncare pe care l-am primit când am ieșit din competiție, dar consider că vor reuși foarte bine să mă reintegrez în societate. Până acum am făcut față aeroporturilor prin care am trecut. Uitați-mă aici, sunt bine, sunt ok. E de bine”, au fost primele gânduri ale Andreei Antonescu, după ce a aterizat pe meleagurile românești.

Andreea Antonescu: „Când am plecat spre Survivor casa mea era în renovare”

Fosta faimoasă se bucură să fie din nou în România alături de cei dragi. Primul lucru pe care îl va face va fi să se lasă ispitită de dulciurile din ciocolată, iar după ce-și încarcă puțin bateriile își va analiza casa. Se pare că pe perioada cât a fost prezentă în emisiunea Survivor România 2021, muncitorii au lucrat la foc continuu în casa artistei pentru ca renovările să fie gata în timp util pentru întoarcerea ei din Republica Dominicană.

Citeste si: Andreea Antonescu, primele declarații după Survivor România. Adevărul despre prietenia cu Elena: ”Eu mă aștept de la ea să aducă acasă trofeul”

„Mănânc bomboane de ciocolată (n.r. primul lucuru pe care o să-l facă când ajunge acasă) și o să-mi analizez casa, pentru că în momentul în care eu am plecat spre Survivor casa mea era în renovare, iar acum mă duc să văd ce au făcut oamenii profesioniști în urma mea, pentru că eu, ghici ce, habar nu am ce se întâmplă acolo”, a mai adăugat fosta faimoasă.