Andreea Antonescu, pe șleau despre Faimoșii de la Survivor România 2021! E incredibil ce a spus despre Jador

In articol:

Sinceră ca întotdeauna, Faimoasa Andreea Antonescu a vorbit despre ce se întâmplă în spatele camerelor de luat vederi de la Survivor România 2021, loc în care a descoperit o serie de oameni cu totul și cu totul deosebiți, dar și unii care au dezamăgit-o crunt.

”Cea mai mare surpriză a acestei competiții, pentru mine, nu m-aș fi așteptat vreodată să scot cuvintele acestea pe gură pentru că ajungem să punem etichete oamenilor fără să vrem: Jador! Un băiat cu coloană vertebrală, un băiat asumat, un băiat cu suflet de milioane, un om sensibil, un om care, dacă a putut, a ajutat cu o vorbă, cu absolut orice, un om datorită căruia râdeam non-stop, un om care ne-a încurajat atunci când a fost cazul, un om care, cu aceeași nonșalanță, spunea ”Antoneasco, îmi place de tine, dar te votez din punct de vedere sportiv”. Îi și puneam, ”Jador, votează-mă, că te admir, că tu ești ăla sincer”.

Andreea Antonescu nu se teme sa spuna lucrurilor pe nume

Practic el a dat startul verticalității bărbaților, pentru că, după aceea, ușor, ușor, au început și ceilalți să prindă curaj să îmi spună că mă votează pe criterii sportive. Jador, o surpriză plăcută! Mai are rost să vă zic că am învățat repertoriul lui Jador cât am fost acolo? Mi-a cântat, i-am cântat și eu... Din păcate, sau din fericire, și el a trecut prin lucruri foarte grele în această viață, lucruri care l-au întărit, l-au făcut și mai determinat, și mai ambițios... Jador, bravo, nota 0, abia te aștept în România – dar nu acum – să râdem cum râdeam în grupulețul ăla al nostru pe care l-am făcut, pe plajă”, spune Andreea Antonescu pe vlogul ei.

Mai mult decât atât, Andreea Antonescu a vorbit și despre Cătălin Moroșanu, despre care a spus că este un bărbat de o sensibilitate aparte, iar despre Elena Marin a precizat că, de fapt, nu este deloc prefăcută, ci chiar dimpotrivă. Iar Roxana Nemeș, susține Andreea Antonescu, i-a ajuns, cu adevărat, la inimă.

Andreea Antonescu a facut tot ce a putut pe traseele de la Survivor Romania 2021

”Culiță este liderul unora”

Despre Faimosul Culiță Sterp, Andreea Antonescu are de spus multe.

spune Andreea Antonescu despre Faimosul Culiță Sterp.

În schimb, pe Sebi nu îl iartă. ”E o persoană cu care dacă nu m-aș mai întâlni niciodată în viață, pe cuvântul meu de onoare dacă m-aș supăra vreo secundă. Din punctul meu de vedere a încercat să mintă poporul cu televizorul, storcând două lacrimi la un moment dat și dându-se lovit pentru a impresiona publicul, public despre care nu avea o părere extraordinară. E o persoană care dorea să mă aibă de partea lui doar pentru a putea să facă rău altora! Îmi pare rău, m-aș fi așteptat la mai multe mai ales de la o persoană care, în principiu, a făcut sport și ar trebui să fie disciplinată... A fost persoana care a încercat să bage bățul prin gard, să ne incite pe unii împotriva celorlalți, nu înțeleg scopul, rostul...”, a spus Andreea Antonescu despre Faimosul Sebi.

Andreea Antonescu, eliminată de la Survivor România 2021

Andreea Antonescu a fost eliminată în urmă cu câteva săptămâni din competiția fenomen Survivor România 2021, difuzată pe Kanal D, de joi până duminică. Fosta faimoasă a mărturisit că din punct de vedere fizic nu credea că mai rezista mult, iar eliminarea a ușurat-o.

”Sper, totuși, că nu m-au părăsit calitățile de fată elegantă și nu cred că vrei să știi cum am mâncat primul fel de mâncare pe care l-am primit când am ieșit din competiție, dar consider că vor reuși foarte bine să mă reintegrez în societate. Până acum am făcut față aeroporturilor prin care am trecut. Uitați-mă aici, sunt bine, sunt ok. E de bine”, au fost primele gânduri ale Andreei Antonescu, după ce a aterizat pe meleagurile românești, întoarsă din Republica Dominicană de la Survivor România 2021.

Și, chiar dacă a fost eliminată de la Survivor România 2021, Andreea Antonescu urmărește cu maxim interes ce se ântâmplă în Republica Dominicană și, mai mult decât atât, o susține din toată inima pe cea mai veche prietenă de-ale sale de acolo, pe Elena Marin.