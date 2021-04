Andreea Bălan, pe șleau despre traumele copilăriei: ”Ne învrăjbeau...”

In articol:

Andreea Bălan, chiar dacă, acum, are o viață cu, probabil, mulți și-ar dori, a avut, totuși, o copilărie cât se poate de dificilă din cauza carierei pe care și-a ales-o și, culmea, din cauza pretențiilor pe care le aveau cei apropiați de la ea.

”Aveam 13 ani... Tații noștri (tatăl Andreei Bălan și cel al Andreei Antonescu, n. red.) au hotărât să facem trupa. Ne-am întâlnit pe culoarele TVR, eram amândouă la ”Ba da, ba nu” și acolo și-au adus aminte că au fost colegi de facultate. Apoi ne-am dus la Galați, la bunicii mei, și acolo am început să repetăm. Explozia s-a produs când l-am cunoscut pe DJ Phanton, care făcea toate instrumentalele bune, ale celor de la 3SudEst și tata făcea piesele, el se ocupa de negative, apoi de ținute se ocupa Andreea Antonescu și cu mama ei și domnul Antonescu se ocupa de management, erau lucrurile foarte bine împărțite între noi și a funcționat”, povestește Andreea Bălan la podcastul lui Cătălin Măruță.

Andreea Balan a dezvaluit ce i s-a intamplat în copilarie

Doar că, așa cum recunoaște chiar ea, lucrurile au început să se înrăutățească după ce au cunoscut, cu adevărat, succesul cu piesa ”Liberă la mare”. ”Noi nu înțelegeam că oamenii pot percepe acel text cu o conotație total greșită. Noi nu mai suntem fete cuminți că suntem zvăpăiate, ne distrăm la mare, noi așa l-am perceput. Și, mai târziu, nu înțelegeam de ce ne percep unii altfel, noi eram niște copilițe care executam ce ni se spunea, mergeam la concerte, cântam, urcam pe scenă... Dar nu înțelegeam cu exactitate ce ni se întâmplă, noi făceam ce ni se spunea”, mai povestește Andreea Bălan.

Problemele au venit, recunoaște Andreea Bălan, odată cu succesul. ”Îți place, evident, la început. Dar când e prea mult nu mai înțelegi. Adică vrei și tu pauze, mai vrei să te odihnești, să te mai joci, să ieși în oraș cu colegii de liceu, ești adolescent. Abia intrasem la liceu, eram clasa a IX-a și începuse o altă viață pentru mine. Ideea ce că în clasa a IX-a și a X-a nu am fost niciun weekend acasă. Plecam vineri dimineața și mă întorceam luni seara. Și a fost greu, am pierdut mult, am pierdut prietenii, adică nu s-au legat prietenii, nu aveau cum să se lege, am pierdut Balul Bobocilor...”, povestește Andreea Bălan care, totodată, le mulțumește profesorilor din liceu pentru îngăduința pe care i-au arătat-o.

Culmea, mai explică Andreea Bălan, la acea vreme nu înțelegea nici succesul pe care îl avea. ”La acea vârstă nu îți dai seama de puterea financiară. Adică, noi nu știam că facem bani, câți bani facem... La 13-14 ani nu știi ce înseamnă banul. Eu nu știam cât bani câștigam. Am trăit în liceu prima iubire și o trăiam de la distanță, a fost greu, greu... Țin minte că iubitul de atunci mi-a făcut o petrecere surpriză și am ajuns la 12 noapte, pe când toți invitații plecaseră. A fost trist...”, mai povestește Andreea Bălan.

Și, în ciuda faptului că Andre a fost un fenomen, r elațiile dintre familia Andreei Bălan și cea a Andreei Antonescu s-au stricat repede. ”După un an. Andre a ținut doar trei ani și jumătate. Noi ne-am înțeles foarte bine la început. Dormeam în aceeași cameră, excepțional ne-am înțeles. Până când am început să avem un succes neașteptat, răsunător, peste noapte... Nepregătite! Dar nu noi neapărat, părinții noștri nu au fost pregătiți!(...) Nu știu exact când au început problemele, pot să spun frânturi din ce îmi aduc aminte. La un moment dat eram învrăjbite una împotriva celeilalte.

Andreea Balan e acum, in sfarsit, fericita

Mie tatăl meu îmi spunea că dansez bine, ea e nu știu cum. Ei îi spuneau că uite cât de bine dansează Bălanca, tu nu te compari cu ea, dansează și tu, că tu de ce nu dansezi, dar tu ai vocea mai bună... Și atunci ne învrăjbeau. Dar nu făceau intenționat, ei voiau să ne ambiționeze... Doar că noi, la vârsta aceea, un copil care nu are mintea dezvoltată și care se trezește în fața unui stadion și oamenii aclamă și nu înțelege cum a ajuns acolo, nu are creierul dezvoltat să priceapă chestuiile alea ca pe ambiție. Percepe că nu e iubit, că e criticat și se întipărește în mintea ta ideea de critică și apoi toată viața, oricine vine și îți zice ceva, crezi că te critică”, spune Andreea Bălan despre traumele trăite.

Andreea Antonescu: ”Nu am vorbit cu ea... de fete ce suntem”

”Nu am vorbit cu ea... de fete ce suntem... A fost tot ceva legat de Andre, un alt mod de a ne prezenta și... Am considerat că nu ne-ar pune în valoare, iar de aici s-a iscat o neînțelegere, de aici orgoliile noastre... Am scos gheruțele... Dar, Slavă Domnului... lucrurile au mers în direcția bună, iar noi suntem, azi, împreună și vom merge împreună cât timp publicul o va vrea.(...) Eu și Andreea nu mai vorbisem de o perioadă lungă de timp, de doi ani, și odată cu incidentul prin care a trecut Andreea (problemele de la nașterea celei de-a doua fetițe, n. red.), imediat ce informația a ajuns la mine, am realizat ce înseamnă viața, că nu trebuie să fim aspri unii cu ceilalți...”, povestea despre relația cu Andreea Bălan, pentru WOWbiz.ro, Andreea Antonescu.