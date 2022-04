Andreea Antonescu, secretul siluetei de vis! Ce face artista pentru a se menține în formă la 39 de ani

In articol:

Andreea Antonescu nu se mai află la prima tinerețe, însă se menține într-o formă de zile mari. Ține foarte mult la felul în care arată și depune constant eforturi pentru a nu acumula kilogame în plus.

În cadrul unui interviu, Andreea Antonescu a dezvăluit petru admiratorii ei câte kilograme are în prezent, de câte ori pe săptămână merge la sală, dar și la ce trucuri apelează pentru a avea un trup

tras prin inel.

Andreea Antonescu, secretele unui corp perfect

În trecut, Andreea Antonescu a partipicat la două reality show-uri care i-au pus la încercare rezistența fizică. După aceste experiențe, și-a dat seama că este foarte important să aibă un corp puternic și sănătos și să se simtă bine în pielea ei, așa că a trecut imediat la acțiune.

„De un an de zile încoace am început să țin diete, mai precis de când am ieșit din cele două reality show-uri la care am participat. Acolo am fost supusă unor provocări și pentru că lucrul ăsta a început să se observe pe corpul meu am decis că ar fi momentul potrivit să încep să investesc în fizicul meu. Corpul nostru este casa noastră așa că trebuie să arătăm bine și să fim în formă. Și uite că m-am mobilizat și după 15 ani am decis că este momentul să merg la sală, să fac niște tratamente corporale la care corpul meu a reacționat foarte bine”

, a declarat Andreea Antonescu, conform Click.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu merge des la sală și se declară foarte mândră de reușitele ei. Are un stil de viață sănătos, iar rezultatele pe care le are o motivează să meargă mai departe și să nu se oprească nicio secundă.

„Pentru că merg la sală de minim 4 ori pe săptămână am devenit cumva dependentă și e pentru prima oară când sunt chiar mândră de mine că încerc să am un stil de viață sănătos atunci când vine vorba de alimentație. Toată viața mea am avut 42 de kilograme, acum, de când merg la sală, am pus masă musculară și am ajuns la 48 de kilograme. Mă simt bine în pielea mea, îmi doresc mereu să evoluez și să fiu mai bună decât am fost ieri”, a adăugat cântăreața.