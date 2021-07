Andreea Antonescu și Elena Marin, revedere emoționantă în Republica Dominicană! Ce au discutat Faimoasele la hotel

Andreea Antonescu și Elena Marin, în Republica Dominicană [Sursa foto: Captura Video] 13:26, iul 10, 2021 Autor: Clara Ionescu

Faimoșii și Războinicii s-au întors în Republica Dominicană, iar ei vor fi prezenți la Marea Finală Survivor România. Ei s-au strâns în număr cât mai mare și sunt pregătiți să fie alături de cei trei finaliști ai competiției: Zanni, Marius Crăciun și Andrei Dascălu. Andreea Antonescu și Elena Marin au fost foarte entuziasmate să fie din nou împreună.

Faimoasele au reușit să facă schimb de camere, iar acum au ocazia să petreacă mai mult timp împreună și să povestească ce s-a întâmplat în competiție.

Andreea Antonescu: Bună dimineața! Vreau să vă arăt eu pe cine am aici, cu cine dorm eu în această noapte! Am făcut schimb de camere, tot felul de strategii, măcar aici să le facem. Draga mea, nu îți poți imagina cât de tare mi-a fost de tine, cât de mult te-am susținut.

Elena Marin: Îți mulțumesc din tot sufletul! Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și te iubesc tare, tare și pe tine, și pe Sienna și pe mama ta!

Andreea Antonescu [Sursa foto: Captura Video]

Elena Marin, primele declarații după ce a părăsit competiția Survivor România

Elena Marin a făcut primele declarații după eliminarea de la Survivor România, în cadrul emisiunii „Ștafeta mixtă”. Ea a mărturisit că a reușit să vorbească cu familia și persoanele dragi și este mulțumită de parcursul ei din competiție.

„Ieri am trecut prin niste emotii colosale, pe care nu le-am putut gestiona. Azi am reușit să vorbesc cu familia mea, cu oamenii dragi, cu iubitul meu si mi-au oferit foarte multa incredere.

Mi-au spus ca au incredere in mine, ca nu se asteptau sa raman atat in competitie. A fost o competitie foarte dură. Întotdeauna ma critic cand nu reusesc sa ajung la finalul cel mai inalt, cu siguranta imi doream sa ajung in finala, dar nimic nu este intamplator. Eu, asa cum am spus si in Consiliu, nu am stiut să îmi gestionez emoțiile. Am fost și sunt o fire emotivă și nu doar că nu am scăpat de emoții, dar s-au amplificat.

