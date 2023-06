Andreea Bălan a făcut publică prima fotografie în care apare cu noul ei iubit, Victor Cornea! De când formează, de fapt, un cuplu: „Sunt mai fericită ca niciodată”

In articol:

Andreea Bălan iubește și este mai fericită ca niciodată. Celebra cântăreață a uitat de toate suferințele prin care a trecut în dragoste și și-a oficializat relația cu noul ei iubit, tenismenul Victor Cornea. Bărbatul este cu 9 ani mai tânăr decât Andreea, dar diferența de vârstă nu este un impediment în legătura lor amoroasă.

Artista a împlinit astăzi 39 de ani și a publicat primele imagini în care apare alături de partenerul său.

După mai multe decepții în plan amoros, Andreea Bălan este din nou fericită! După ce a apărut pe Instagram purtând bluza lui Victor Cornea, astăzi cântăreața își aniversează ziua de naștere și, cu acest prilej, a postat și primele fotografii cu ea și noul ei iubit. Artista a publicat, pe pagina sa de Instagram, câteva imagini în care se îmbrățișează cu tânărul Victor și pare foarte fericită. De asemenea, vedeta a scris și un mesaj în postarea sa, în care a transmis că iubește și este iubită. Mai mult, Andreea s-a declarat mai fericită ca niciodată alături de jumătatea sa.

„Azi, de ziua mea, vreau sa impartasesc cu voi, dragilor, ca iubesc, sunt iubita si sunt mai fericita ca niciodata. @victorcornea🥇”, a scris Andreea Bălan pe pagina sa personală de Instagram.

Nici Victor Cornea nu se lasă mai prejos și îi arată Andreei că are sentimente la fel de puternice pentru ea. Noul iubit al Andreei Bălan a reacționat imediat la postarea drăgăstoasă a partenerei sale și i-a urat acesteia „La mulți ani”.

„La multi ani fericiti, iubito! ✨❤️”, i-a comentat Victor Cornea iubitei sale la postarea de pe Instagram.

Andreea Bălan și iubitul ei, Victor Cornea [Sursa foto: Instagram]

Ce a declarat Andreea Bălan despre relația cu Victor Cornea

Celebra cântăreață și-a făcut publică relația cu tenismenul Victor Cornea. De curând, Andreea Bălan a făcut primele declarații despre iubitul ei și a dezvăluit că iubirea este foarte importantă pentru ea și că va merge cu Victor la Wimbledon, acolo unde sportivul va avea un meci.

„Iubirea este foarte importantă în viață. Suntem la început și sunt foarte fericită. Mergem la Wimbledon, avem meci acolo”, a declarat Andreea Bălan la Observator.

De asemenea, artista a declarat că rămâne discretă cu privire la viața ei personală, așa cum a fost și în ultimii ani. Totuși, Andreea a dezvăluit că nu are planuri de viitor cu noul iubit deocamdată, dar se vede căsătorită din nou.

„Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum. O trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită”, a mai spus Andreea Bălan în cadrul unei emisiuni.