Andreea Bălan a ieșit public și a vorbit despre despărțirea de George Burcea, despre momentele grele prin care trece în această perioadă. Deși, inițial, nu a vrut să discute despre averea sa și despre contractual prenuptial pe care l-a semnat cu George Burcea înainte de căsătorie, Andreea Bălan a dat amănunte despre ce conține acesta.

Artista a povestit că, în urmă cu un an, după ce a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă, în care era să moară, a hotărât să facă nunta cu George Burcea, dar solista a pus condiția ca acest lucru să se întâmple cu o „acoperire”.

"Deşi iniţial am zis că nu vreau nuntă, nimic fastuos, şi ani de zile am negat nunta, poate din alte răni de-ale mele din trecut, după stopul cardiac, am decis că vreau să mă cunun la biserică şi că vreau să semnez actele, pentru că pe patul de spital, mi-am dat seama că dacă eu aş muri, şi noi nu avem acte, el nu ar fi putut avea acces la anumite lucrurui ca să aibă grijă de fete. Şi a fost o decizie luată la o cumpănă grea, poate dacă nu se întâmpla, nu faceam acte, dar oricum familia era cu el şi voiam să rămânem împreună pentru tot restul vieţii. Şi aşa am decis să facem acea nunţă frumoasă, bineînţeles cu fast.", a declarat artista.

Andreea Bălan, despre contractul prenupțial semnat cu George Burcea! Artista și-a făcut și testamentul

Dar, înainte de a semna actele de căsătorie, Andreea Bălan a făcut un testament pentru cele două fetițe ale ei și un contract prenupțial. Este vorba despre un act judecătoresc de separare a averii, mai exact, în cazul unui divorț, fiecare parte pleacă doar cu ce a venit în căsnicie.

”Imediat după ce mi-am revenit, mi-am dorit ca George să aibă posibilitatea să ne crească fetițele în cazul în care se întâmplă ceva cu mine, așa că am făcut un act prin care el putea vinde o proprietate din care să aibă bani să întrețină fetele”, a spus Andreea Bălan la o emisiune tv.