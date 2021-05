Andreea Bălan, declarații emoționante! Ce spune despre bătăile primite de la tatăl său: „Eram răzvrătită...”

In articol:

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, iar cariera ei în muzică a început de când era o adolescentă. Celebra artistă a recunoscut de mai multe ori că de-a lungul timpului a fost bătută de tatăl ei. Aceste momente i-au afectat relația din prezent cu părintele.

În timp, blondina a învățat să îl ierte pentru ceea ce s-a întâmplat. În cadrul podcast-ului prezentat de Cătălin Măruță, Andreea Bălan a mărturisit că un copil nu ar trebui niciodată bătut.

Cătălin Măruță: Ai avut momente când tatăl tău a fost dur cu tine? Îți mai luai și palme?

Aandreea Bălan: Da, evident.

Cătălin Măruță: Ale sunt momentele de care zici că nu ar trebui să aibă parte copiii în ziua de azi.

Andreea Bălan: Da, copilul nu trebuie bătut.

Cătălin Măruță: De ce te bătea?

Andreea Bălan: Pentru că poate nu aveam chef să urc pe scenă, eram răzvrătită sau poate nu voiam să fac ceva.

Și atunci cum mă făcea să fac? Așa. Mna…

Andreea Bălan a povestit că a fost bătută de tatăl ei

Tatăl Andreei Bălan neagă acuzațiile aduse de fiica lui

Săndel Bălan, tatăl cântăreței, a reacționat în urma cu câteva luni cu privire la declarațiile făcute de fiica lui. Bărbatul neagă că ar fi bătut-o pe cântăreață, în special în momentele în care mergea sau refuza să meargă la cântări.

El amărturisit că și-ar fi lovit fata o simgură dată, iar acest moment s-a întâmplat în copilărie.

„A spus că am bătut-o? Am smucit-o o dată, când puneam nişte gresie în bucătărie. A sărit pe ea şi s-a spart. Atunci am smucit-o şi altădată nu a salutat când a intrat într-o cabină unde erau artişti mari. N-am înţeles de ce se expune, ca să-i facă lui Măruţă audienţă!”, a declarat tatăl Andreei Bălan. Citește mai multe AICI.