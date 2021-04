Săndel Bălan neagă acuzațiile aduse de Andreea Bălan! Ce spune despre fiica sa: "Am smucit-o..."

In articol:

Săndel Bălan, tatăl artistei, a vorbit despre scandalul cu Andreea Bălan. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi?!

Săndel Bălan, declarații despre acuzațiile aduse de Andreea Bălan

Andreea Bălan și-a deschis sufletul și a vorbit, în emisiunea de pe Youtube a lui Cătălin Măruță, despre viața sa.

Printre altele, cântăreața a dezvăluit motivul pentru care a încetat să mai țină legătura cu tatăl ei. Artista susține că Săndel Bălan o bătea, mai ales dacă nu voia să meargă la cântări.

„E adevărat, mă bătea dacă nu voiam să urc pe scenă. Dacă făceam mutre, îmi trăgea câteva palme. Îmi amintesc că am avut odată un accident de maşină, în drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat într-un şant, eram plină de sânge de la buză şi, după aia, în două ore, noi eram pe scenă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat”, a declarat Andreea Bălan.

Totuși, tatăl vedetei vine și face declarațiile momentului. Săndel Bălan susține că a lovit-o doar o singură dată pe fiica sa.

“A spus că am bătut-o? Am smucit-o o dată, când puneam nişte gresie în bucătărie. A sărit pe ea şi s-a spart. Atunci am smucit-o şi altădată nu a salutat când a intrat într-o cabină unde erau artişti mari. N-am înţeles de ce se expune, ca să-i facă lui Măruţă audienţă!”, a comentat bărbatul.

În continuare, tatăl Andreei Bălan mai susține faptul că nu i-a furat banii acesteia, după cum declara chiar vedeta de televiziune.

„N-am ce să comentez, iar a început să bată apa-n piuţă cu banii. Ea vorbeşte frumos de greşelile ei, dar nu şi despre ale altora. A pierdut mulţi bani şi m-a acuzat că am plecat cu banii. Ele au fost pe val 2 ani, atât au mers în concerte, al 3-lea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a întors Antoneasca. Luau 1.000 de dolari, am socotit şi ăştia se împărţeau la doi. 100.000 de dolari am câştigat, adică vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiţi înapoi.

Am cumpărat un apartament, două maşini, clipuri făcute, filmări, ăia au fost banii, am mers în concediu, deşi ea a spus că n-a mers nicăieri. Nu înţeleg de ce şi-a murdărit familia cu declaraţiile ei. Niciodată nu m-am certat cu domnul Antonescu, nu m-a jignit, a fost un exemplu de corectitudine.”, a declarat Săndel Bălan, în exclusivitate pentru Click!