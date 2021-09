Andreea Bălan, întâlnire spectaculoasă cu colegii de scenă! Cu ce artiști s-a fotografiat vedeta

In articol:

Kiss FM s-a gândit să organizeze o petrecere surpriză pentru unele dintre cele mai îndrăgite vedete ale industriei muzicale românești. Printre invitați se numără Andreea Bălan, Andra, Lora, Amna, Puya și alți artiști celebri.

Pentru că s-a simțit atât de bine în compania colegilor săi de breaslă, fosta soție a lui George Burcea, a ținut să imortalizeze momentul și să îl împărtășească cu fanii ei de pe rețelele de socializare.

"Azi dimineata la @kissfmromania a fost mare party 🥳 si am fost foarte fericita sa ma revad cu @andra, @loraofficial, @amnamusic si sa povestiiiim ca fetele ❤️ Am povestit si cu @puya_dragos (dar ca intre baieti 😂)", a scris cântăreața în postarea de pe Instagram.

Pozele pe care le-a publicat, le arată pe celebrități cu zâmbetul larg pe buze, semn că toată lumea s-a simțit foarte bine la petrecere. Evenimentul a avut loc într-un loc superb amenajat, unde au avut ocazia să schimbe păreri, să poarte discuții și să asiste la momente speciale.

Cât costă să cânte Andreea Bălan la un eveniment?

Andreea Bălan este una dintre cele mai iubite artiste române! A pășit pe scxenă de la o vârstă fragedă, iar de atunci continuă să încânte publicul cu momentele ei. A cântat la tot felul de evenimente, pregătindu-se cu show-uri complexe, atât muzică, cât și dans.

A ajuns la performanța de a se afla în topul celor mai ascultați artiști din România, iar prețul pentru a concerta este pe măsură.

Cântăreața vine însoțită de Petrișor Ruge și are un tarif de 1900 de euro pe oră.

Andreea Bălan, despre sacrificiile făcute de când a devenit mamă

Frumoasa blondină are un succes răsunător pe plan profesinal și se bucură să facă parte din cât mai multe proiecte muzicale în această perioadă, dar nu își neglijează nicio secundă familia. Andreea a dezvăluit că a trecut de etapa când punea pe primul loc cariera, acum timpul petrecut cu fetițele ei fiind o prioritate.

De asemenea, artista a precizat că în ultimul timp și-a organizat concertele doar în funcție de programul micuțelor și doar aproape de casă, pentru a fi mereu lângă acestea: "Fetițele îmi ocupă tot timpul. Nu o să mai iau la fel de multe concerte cum aveam înainte să am copii și am și un alt preț, îmi selectez cu atenție concertele, să fie cât mai aproape de casă. Am timp și pentru ele. De când sunt mamă ele sunt pe primul loc și tot programul mi-l fac în funcție de ele, filmările, concertele… Încerc să le îmbin pe toate, dar programul exact mi-l fac în funcție de ele.", a declarat Andreea Bălan, pentru sursa citată.