Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea! Ce spune artista despre relația cu fostul soț: "Credeam că o să fiu soție toată viața"

Andreea Bălan și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația cu George Burcea. Cum se înțelege la momentul actual cu tatăl fetițelor sale?!

Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea

Andreea Bălan a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre viața sa.

La un moment dat, în discuția s-a adus vorba de relația pe care artista a avut-o cu George Burcea.

Cei doi au format un cuplu timp de patru ani, iar după patru luni de căsnicie au decis să divorțeze. La mai bine de un an de la despărțire, cântăreața susține că l-a iertat pe fostul ei soț.

”Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât”, a mărturisit Andreea Bălan în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.