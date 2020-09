De mai bine de șapte luni, scandalul apărut în urma divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea continuă să ia amploare: dacă blondina este acum într-o relație cu Tiberi Argint( deja de mai bine de 3 luni), iar George Burcea tocmai a fost surpins la malul mării alături de Viviana Sposub, ne-am fi așteptat ca între cei doi să nu mai existe schimburi de replici acide. Fals, deoarece Andreea Bălan tocmai a scos o nouă piesă ale cărei vesuri par în totalitate dedicate fostului ei soț.

In articol: Ce a spus George Burcea după ce Viviana Sposub a plecat de la Ferma ”De ce inimimile noastre se opresc, de ce sufletele nu se mai iubesc! Pe dinauntru goi, o luam de la inceput, tot ce a fost odată noi, azi e doar un vis pierdut!”, sunt câteva versuri din noua piesă a Andreei Bălan, ce par clar adresate fostului ei soț!

Chiar și penultima piesă a blondinei a părut că se adresează direct lui George Burcea. Andreea Bălan a cântat despre felul în care anumite cupluri ajung să se certe.

„Tot ce-i rau din noi am scos

Si-acum ne lingem ranile ca doua animale

Poti sa cazi in fata mea

Vorbele nu dor, nu-mi ating inima”

George Burcea tocmai și-a dezvăluit sentimentele pentru Viviana Sposub, exact la plecare din show, după ce la final, cei doi s-au îmbrăţişat şi s-au pupat.

"Noi nu am vorbit despre lucrurile astea, despre sentimente, iar asta mi se pare foarte tare. Îmi place foarte mult de Viviana, dar cum am spus şi la început, eu mai am nişte chestii de rezolvat acasă. Abia apoi vom vedea dacă se poate naşte ceva frumos între noi. Ea nu este o fată de rănit, de care să îţi baţi joc, trebuie să o aperi, să o iubeşti. Când voi ieşi din concurs, pe lângă copii şi mama, Viviana va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, a spus George Burcea.