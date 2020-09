Despartire emotionanta intre George Burcea si Viviana la Ferma [Sursa foto: Facebook]

George Burcea pare că e tot mai îndrăgostit de Viviana Sposub, vedeta de care s-a îndrăgostit în timpul fimărilor de la show-ul Ferma. Chiar dacă George Burcea a dat de înţeles acest lucru prin declaraţiile sale din emisiune după ce Viviana a părăsit Ferma, telespectatorii se întreabă cum a continuat relaţia lor. Aceasta este ţinută deocamdată la secret din cauza condiţiilor contractuale impuse de producătorii show-ului. Chiar şi aşa, fanii caută tot felul de amănunte prin care cei doi să se dea de gol şi să dezvăluie că sunt împreună.

George Burcea a postat pe pagina lui de Instagram câteva poze cu cele două fetiţe pe care le are cu Andreea Bălan. Iar în dreptul uneia dintre poze a scris ”De 3X îndrăgostit”, iar fanii lui au făcut imediat legătura că este o declaraţie de dragoste subtilă pentru Viviana, ea fiind cea de-a treia persoană de care spune George Burcea că este îndrăgostit, în afara celor două fetiţe.

George Burcea si Viviana Sposub au fost suprinsi impreuna[Sursa foto: Romania TV]

Mai mult, zilele trecute, Viviana Sposub şi George Burgea au fost surprinşi împreună la Constanţa. Cei doi erau apropiaţi, iar gesturile lor trădau sentimentele ce-i leagă.

Ce a spus George Burcea după ce Viviana Sposub a plecat de la Ferma

George Burcea, fostul soș al Andreei Bălan, şi-a dezvăluit sentimentele pentru Viviana când aceasta a plecat din show, după ce la final, cei doi s-au îmbrăţişat şi s-au pupat.

"Noi nu am vorbit despre lucrurile astea, despre sentimente, iar asta mi se pare foarte tare. Îmi place foarte mult de Viviana, dar cum am spus şi la început, eu mai am nişte chestii de rezolvat acasă. Abia apoi vom vedea dacă se poate naşte ceva frumos între noi. Ea nu este o fată de rănit, de care să îţi baţi joc, trebuie să o aperi, să o iubeşti. Când voi ieşi din concurs, pe lângă copii şi mama, Viviana va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, a spus George Burcea.