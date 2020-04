Andreea Bălan, mesaj emoționant după scandalul cu George Burcea

In articol:

Totul s-a întâmplat chiar în ziua de Paște. Dupa ce a dat share pe Instagram mai multor imagini cu Ella si Clara, actorul a postat si o fotografie dintr-un film de scurt-metraj, in care apare un barbat cu un satar la beregata. Apoi a remarcat ca Andreea Balan l-a blocat si nu mai are acces la contul fiicei sale, Ella Maya.

După aceea, între cei doi a început un război cu replici dure. Cântăreața i-a replicat actorului că vrea un tată exemplar, „nu de care să-i fie teamă”.

Andreea Băla a postat recent mai multe imagini cu cele două fetițe și a transmis un mesaj emoționant.

„De mica am visat ca voi avea 2 copii si dupa ce am alergat ani de zile ca sa ma stabilizez emotional si financiar, am indraznit sa imi indeplinesc visul. Imi doresc ca Ella si Clara sa fie mai fericite decat am fost eu, sa aiba o copilarie minunata, fara lipsuri emotionale sau de orice fel, sa se joace si sa fie educate frumos si sa stie ca nimic nu este imposibil si niciun vis nu e prea departe! Dragostea de mama este infinita!”, a scris cântăreața pe pagina ei de Instagram.

"Mi-am luat block de la Ella. Oare cine a facut asta? Hmmm, interesant, nu?", a scris el. "Cand [email protected]#!$%^ fostei sotii sunt mai mari decat interesul familiei, te blochezi in net. Bravo", a continuat Burcea. "Sa mai credeti in sfintele care fac pe nevinovatele la TV, care-si dau duhul pentru familie, care jura ca boul a fost de vina, iar ele sunt sfinte. Paste fericit", a mai scris George Burcea.

Actorul a dezvaluit si ca este in pericol sa isi piarda contul de Instagram din cauza report-urilor primite pentru incalcarea drepturilor de autor pentru imaginile postate pe net. (