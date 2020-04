Carmen de la Sălciua, lăudată și comparată cu Andra!

In articol:

Cântăreața de muzică de petrecere a lansat o nouă piesă inspirată din viața ei în care vorbește despre femeile puternice, initulată "Privește-o pe doamna ta". Fanii celebrei cântărețe au reacționat imediat: "Parcă o aud pe Andra în mare parte".

Considerată ca fiind una dintre cele mai iubite cântărețe din lumea muzicii de petrecere, Carmen de la Sălciua a ținut să demonstreze că, pe lângă formele apetisante, are și alte calități. Mai exact, aseară, artista a ținut să arate că nu este doar un alt chip frumos în lumea muzicii de petrecere. Și, mai mult decât atât, a decis să dovedească, cântând, că știe, cu adevărat, ce înseamnă muzica. Cântăreața și-a schimbat total stilul muzical pentru noua piesa "Privește-o pe doamna ta", iar fanii au fost mega încântați de noul stil muzical. Dovadă sta faptul că piesa deja se află în Trending pe Youtube România pe locul 9 și a acumulat până în prezent aproape 400 de mii de vizualizări în nici doar 24 de ore de la lansare.

Fanii artistei au reacționat imediat, iar mulți au observat că vocea artistei seamănă perfect cu cea a Andrei: "Prima data am auzit doar o parte din melodie am putut să jur că e Andra dar ce sa vezi Carmen. Frumoasa melodie!!! Culita uite-o pe doamna ta!! / Oare doar mie mi se pare că în piesa asta vocea ei seamănă mult cu a Andrei? / Regina manelelor!Abia asteptam ceva nou de la tine! Superbă melodie la fel ca și vocea ta! O sa ajunga #locul 1! / Like cui i se pare că aduce cu ANDRA în această piesă minunattttt / Parcă o aud pe Andra în mare parte. Felicitări Carmen că ai schimbat stilul și aratați că poți să cânți si altceva. / Fara sa stiu prima data cand am ascultat o, am zis: Andra? Ei na..versurile sunt misto. / Ai spus că Andra este artista ta preferată, că îți place muzica pop. Mi se pare că te-ai inspirat super frumos din piesele vechi ale Andrei!Am așteptat cu nerăbdare o piesă în genul pop.. și uite că a venit momentul! Felicitari Carmen, ține-o tot așa♥️ / Ar fi minunată o colaborare Carmen şi Andra", sunt doar câteva din sutele de mesaje primite de Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua despre noua piesă: "Nu contează vizualizările de la acest videoclip, contează viața, sentimentele și emoțiile ce le-am pus acolo și pe care voi le trăiți”



"HRISTOS A ÎNVIAT!

Nici nu vă imaginați ce înseamnă pentru mine fiecare melodie:

1. Emoția primelor versuri compuse: ,,asta simt eu, dar, oare cei ce o ascultă gândesc așa? O sa le placă?”

2. Labirintul notelor muzicale care compun linia melodică: ,,e prea rară, e prea rapidă, e prea monotonă, e prea...etc”

3. Video: ,,unde filmez? cum filmez? se potrivește?”

4: Așteptarea rezultatului final și lansarea piesei

Da, intr-adevăr, nu este ușor dar de fiecare dată mulțumirea ce o primesc din partea voastră ma lasa fără cuvinte. De fiecare dată îmi depășiți așteptările și eu sunt de un milion de ori mai fericită decât voi, ce ce o ascultați!!!

De data aceasta am ales într-adevăr sa schimb ceva în stilul meu muzical. Poate unii îl gustați, alții nu. Eu vă respect decizia fiecăruia dintre voi cu mențiunea ca VREAU DOAR SĂ VĂ FAC FERICIȚI!!!

Cât despre vizualizări și locul în trending, prea puțin contează! Contează sa vă știu pe voi fericiți și ca îmi ascultați cu drag piesele mele!

Vizualizările si locul în trending îmi amintesc de o frază celebră: ,,Nu contează anii din viața ta, conteaza viața din anii tai”

În traducere: Nu contează vizualizarile de la acest videoclip, contează viața, sentimentele și emoțiile ce le-am pus acolo și pe care voi le trăiți”

Va mulțumesc din suflet tuturor, VĂ IUBESC!!!", a declarat Carmen de la Sălciua.

Vezi aici noul clip -> https://youtu.be/l4kK8fZXias