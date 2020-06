Andreea Bălan pune capăt zvonurilor despre infectarea cu coronavirus

In articol:

Andreea Bălan a explicat în cadrul unei emisiuni tv de ce ea nu s-a infectat cu coronavirus, deși colegii ei se află în aceste momente internați șa Spitalul Matei Balș din Capitală. Frumoasa artistă a spus în cadrul unei emisiuni că se simte foarte bine și nu crede că a luat virusul pentru că filmările pentru emisiunea în cadrul căreia este jurat, s-au terminat în urmă cu zece zile.

„Ieri am aflat că există persoane infectate. Am fost anunțată de producători, dar eu nu m-am gândit că sunt pozitivă pentru că ultima zi de filmare pentru mine a fost acum 10 zile și, atâta timp cât 10 zile nu am prezentat niciun simptom, din start m-am gândit că nu am nicio problemă.

Mi-a părut foarte-foarte rău pentru Marcel. Apoi, producătorii mi-au spus că trebuie ca unii dintre noi să meargă să fie testați, eu nefiind obligată să mă testez pentru că la mine trecuseră 10 zile. Au fost la testare doar cei care au mai intrat în ultimele 10 zile în contact cu el, respectiv la repetiții, pentru că după filmarea de atunci au mai fost repetiții la care eu nu am luat parte", a explicat Andreea Bălan pentru Antena 3.

Monica Anghel a vorbit în direct despre situația în care se află, după ce colegii ei de emisiune au fost infectați cu coronavirus.

Monica Anghel a intrat în direct la o emisiune tv, după ce doi dintre colegii ei au fost testați pozitiv pentru coronavirus și a vorbit despre starea ei. Artista este una dintre cele mai bune prietene ale lui Marcel Pavel, care se află acum internat în spital, după ce s-a infectat cu COVID-19.

