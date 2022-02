Andreea Bănică, adevărul despre cearta cu Alex Velea! "Am încercat să-i fim aproape de când l-am nășit!"

In articol:

Înainte să o cunoască pe Antonia, Alex Velea a mai avut un mariaj. Aceasta a fost căsătorit cu Ana, vreme de 4 ani, dar din diverse motive cei doi au ajuns în fața notarului, pentru a semmna actele de divorț.

La acea vreme, Alex Velea a considerat că Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, sunt cei mai potriviți pentru a le fi nași. Din acest motiv, artista și soțul ei i-au însoțit în fața altarului. De asemenea, Lucian Mitrea a fost și cel care l-a impresariat pe Alex Velea și s-a ocupat de activitatea sa profesională. Totuși, relațiile dintre ei s-au stricat, iar Andreea Bănică a dezvăluit totul despre motivul pentru care nu își mai vorbesc de ani buni.

Andreea Bănică, totul despre cearta cu Alex Velea

Andreea Bănică a vorbit, în cadrul unui interviu, despre tensiunile cu Alex Velea. Deși au foarte apropiți și relația lor se baza pe încredere și respect, lucrurile s-au schimbat. În prezent, Alex Velea și familia Andreei Bănică nu mai vorbesc, iar motivul ar fi fost pus e seama neînțelegerilor legate de bani.

Pentru că Lucian Mitrea se ocupa de evenimentele și aparițiile artistului, tot el era și răspunzător de plata acestuia. Din spusele Andreei Bănică rezultă că Alex Velea ar fi fost nemulțumit că nu a fost plătit pentru un concert. Aceasta dezvăluie că a fost vorba de o neînțelegere și că soțul ei nu ar fi încasat niciun ban. Totuși, Alex Velea a dat în judecată firma lui Lucian Mitrea, persoană care i-a fost naș și impresar la acea vreme.

„Noi am fost nașii lui de cununie. Am intrat în biserică cu Alex Velea și cred că ar fi urât din partea mea să încep să vorbesc la televizor, să-mi spăl rufele în fața tuturor. Sunt o grămadă de dedesubturi între noi ca familie, dar nu vreau să vorbesc despre Alex Velea într-un mod neplăcut.

Am fost cu el în biserică, l-am dus pe el și pe fosta lui soție acolo, le-am ținut lumânările și n-ar fi frumos din partea mea să fac asta. Este vorba despre niște bani pe care nu i-a luat la un concert de Revelion, pe care nici eu nu i-am luat, căci am cântat împreună, deci nici Lucian nu i-a încasat de la persoana respectivă și pe care încă îi așteptăm”, a dezvăluit Andreea Bănică, în cadrul unui interviu.

Andreea Bănică: "Am încercat să-i fim aproape de când l-am nășit, am fi fost și azi, dar uite că există astfel de oameni care-și mai bagă nasul!"

Andreea Bănică a mai dezvăluit că fostul ei fin ar avea parte de o influență negativă. Artista crede că, anturajul pe care îl are, îl face să acționeze în acest mod. De asemenea, Andreea Bănică suține că atât ea, cât și soțul ei i-ar fi fost alături, chiar și în ziua de azi, dacă nu ar fi existat aceste persoane în viața lui.

„Ca familie, noi l-am ajutat pe Alex de câte ori a avut nevoie și n-a avut nevoie doar o dată, ci de foarte multe ori. Am fost prieteni buni, Lucian lucra cu el, era impresarul lui, mi se părea normal să-l ajute. Niciodată nu m-am băgat în deciziile pe care Lucian le-a luat în privința banilor. Cred că Alex este înconjurat de oameni de o altă categorie și este influențat negativ.(...) Este un om foarte credul, crede foaret mult în oameni și asta nu e rău, dar trebuie să știi de cine te înconjori în viață. Am încercat să-i fim aproape de când l-am nășit, am fi fost și azi, dar uite că există astfel de oameni care-și mai bagă nasul, îl influențează negativ și strică o relație. Nu mi-a căzut bine nici mie, dar așa a fost să fie. Poate că vreodată ne vom întâlni și vom sta de vorbă”, a mai adăugat Andreea Bănică.

