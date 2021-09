Andreea Bănică, agresată de un bărbat înainte să urce pe scenă! Vedeta a povestit totul: „Mi-a dat cu piciorul”

In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cu o carieră longevivă în industria muzicală autohtonă, ea a reușit să doboare topuri muzicale și să ajungă la inimile fanilor. A susținut mii de concerte, iar aproape la fiecare are numai amintiri plăcute. Totuși, incidentele nu au ocolit-o pe blondină.

Într-un interviu recent, artista a povestit niște detalii absolut șocante, o întâmplare care au avut loc înainte ca ea să urce pe scenă și să suțină un concert în fața a mii de fani. Vedeta s-a luat efectiv la bătaie cu un șofer de TIR. În urmă altercației, Andreea Bănică s-a ales cu o vânătie de toată frumusețea. Aceasta a avut nevoie de un machiaj ca la carte pentru a o ascunde.

Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică, momente de coșmar înainte de un concert

Blondina și-a pus sufletul pe tavă și a povestit un lucru absolut șocant care i s-a întâmplat înainte de a urca pe scenă. Acum câțiva ani, pe când Andreea Bănică era doar o tânără și urma să susțină un concert, s-a luat la bătaie cu un șofer de TIR, care nu a mai ținut cont că în față are o femeie și a lovit-o puternic cu piciorul.

Artista s-a ales cu o vânătaie la geunchi și a avut nevoie de machiaj pentru a o ascunde. Ea î=i codamnă pe bărbații acare nu au nicio problemă în a da într-o femeie.

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Ion Caramitru? Ce este trecut în testamentul acestuia- bzi.ro

Citeste si: Andreea Bănică i-a dat din nou de gol pe Gina Pistol și pe Smiley! Prima fotografie de la botezul lui Josephine

„Cu foarte mulți ani în urmă, pe când mă despărțisem de Cristina, am plecat la un concert departe și m-am bătut cu un tirist. Urât din partea mea, dar din partea lui și mai urât, pentru că venea super supărat să dea într-o femeie, eu pe atunci o copilă, femeie în devenire.

Am amintiri de genul acesta că na, oamenii sunt diferiți și bărbații, uneori, ne tratează ca și când am fi bărbați și vor să se bată cu noi de la egal la egal. Mi se pare stânjenitor, pentru un bărbat, să vrei să dai într-o femeie. Dar se întâmplă. Cred că toți și toate am pățit. Țin minte că m-am lovit. Mă machiasem în genunchi, pentru că el mi-a dat cu piciorul.

Citeste si: Andreea Bănică împlinește azi 43 de ani și 13 ani de la căsătoria cu Lucian Mitrea. Cum a sărbătorit vedeta?

Aveam o lovitură mare și mă machiasem în așa fel încât să nu se vadă. Era perfect. Culmea, a început ploaia spre sfârșitul evenimentului și a căzut machiajul meu și a început să iasă la iveală lovitura. A fost la final. Nu-ți spun cum am fugit. Nu m-am mai întors să dau autografe, tocmai ca să nu se vadă vânătaia din genunchi”, a declarat Andreea Bănică pentru unica.ro