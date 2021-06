Andreea Bănică a revenit alături de fanii ei după operația suferită. Artista a dezvăluit care este starea ei de sănătate

Andreea Bănică a suferit o operație la începutul lunii iunie [Sursa foto: Instagram] 22:21, iun 20, 2021 Autor: Alexandra Gabriela



Andreea Bănică a fost mai puțin prezentă pe conturile sale de socializare, iar fanii i-au simțit profund lipsa. Cauza absenței cântăreței de pe Instagram a fost o operație pe care Andreea a suferit-o la începutul lunii iunie. Andreea Bănică a revenit cu un filmuleț pe InstaStory, în care le împărtășește fanilor ei că a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul nasului și că a avut nevoie de recuperare și odihnă.

Vedeta a revenit cu forțe proaspete pe social media și apariția ei i-a încântat nespus pe urmăritorii îndragitei artiste.

"Am suferit o operație de septoplastie, care nu mi-a dat voie, o perioadă, să vorbesc cu voi și să postez prea mult. Am revenit pe baricade, sper din toată inima să-mi revin repede și să-mi intru-n ritm. Nu sunt completă refăcută, dar mergem înainte", le-a povestit Andreea Bănică faniilor ei într-un Story postat pe Instagram.

Andreea Bănică, declarații înainte să ajungă la operație

Andreea Bănică le-a povestit fanilor ei că primele simptome i-au apărut acum 5 ani, dar cu trecerea timpului acestea s-au agravat. Astfel, intervenția chirurgicală suferită era singura soluție pentru a scăpa de problema legată de căile respiratorii.

„ Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, s-a confesat Andreea Bănică urmăritorilor ei de pe Instagram.