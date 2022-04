Andreea Bănică, cea mai sexy apariție de până acum! Artista a renunțat la lenjeria intimă

In articol:

De când a început un stil de viață sănătos și să meargă regulat la sala de fitness, Andreea Bănică se afișează în fața fanilor ei în cele mai provocatoare ipostaze. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când artista a ales să poarte o rochie care îi scoate în evidență silueta trasă prin inel, iar fanii nu au putut să nu observe că a omis să poarte lenjerie intimă.

Andreea Bănică dă clasă multor femei cu felul în care arată. A devenit mamă de două ori, însă acest lucru nu a făcut ca silueta ei să „o ia razna”. Cu multă disciplină și voință, artista a reușit de-a lungul timpului să îți menține o siluetă de invidiat.

Citeste si: Andreea Bănică și-a etalat formele în cea mai mulată ținută! Cum arată artista după ce a început să facă sală

Andreea Bănică s-a pozat fără lenjerie intimă

Recent, Andreea Bănică a postat pe rețelele de socializare câteva imagini în care poartă o rochie foarte provocatare. A purtat o rochie neagră, decupată pe laterale, însă lenjeria intimă pare că a lipsit cu desăvârșire. Artista s-a afișat în fața fanilor ei în fel și fel de ținute, însă nu de multe ori în astfel de ținute senzuale.

În ultima vreme, de când a început să lucreze la corpul ei, Andreea Bănică a început să se fotografieze în cele mai sexy ipostaze, fie în lenjerie intimă, fie în ținute care lasă la vedere cât mai mult.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Alături de rochia neagră, Andreea Bănică a ales să poarte și un ruj roșu aprins, punându-și în evidență și mai mult trăsăturile de care

este tare mândră.

Citeste si: Andreea Bănică, declarații despre cea de-a treia sarcină, după ce a dezvăluit că se confruntă cu simptome neobișnuite: „Eu am decis împreună cu Lucian”

Fără să mai țină cont de părerea răutăcioșilor, Andreea Bănică a început, de câteva luni, să se fotografieze în ipostaze din ce în ce mai sexy. Artista a mărturisit acum ceva timp că unul dintre motivele pentru care a fost foarte „cumințică” în ceea ce privește aparițiile sale, a fost chiar teama de

a nu fi aspru judecată, însă situația s-a schimbat între timp și artista și-a făcut curaj să se afișeze exact așa cum îi place, chiar dacă acest lucru ar însemna să nu fie pe placul unora dintre admiratorii ei.

„Când ești bârfit, judecat, vorbit, înseamnă că exiști! Da, de când m-am apucat de sport, am căpătat și mai multă încredere în mine. Am văzut atâtea exemple de femei măritate cu copii care au poze pe Instagram gen a mea și… m-am inspirat! Toate ne facem poze în oglindă Da, știu, veți spune: “da, Andreea, dar nu îmi arăt pozele tuturor, ci doar soțului sau iubitului”. Știți ce? Nu îmi pasă, fiecare este liber să facă ce vrea!!! Apropo, sunt sânii mei, fundulețul meu, totul îmi aparține, nu am semnat vreun contract”, a scris Andreea Bănică în dreptul pozei HOT.