"Nu îmi pasă de prejudecăți!" Andreea Bănică s-a fotografiat în lenjerie intimă și le-a dat peste nas celor care o critică. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară

Andreea Bănică este una dintre cele mai urmărite și apreciate artiste de la noi. Vedeta este împlinită pe toate planurile: are o carieră de zeci de ani și o familie extrem de unită.

Însă la fel de unită este și relația ei cu fanii. Cântăreața este non-stop în legătură cu cei din mediul online, pe care acum i-a surprins cu o postare de zile mari.

Andreea Bănică a pozat în lenjerie intimă

Chiar dacă împărtășește totul cu admiratorii săi, deloc puțini la număr, nu mulți sunt cei care se așteptau ca Andreea Bănică să realizeze și să publice o astfel de imagine, ea fiind foarte rar văzută într-o asemenea ipostază. Vorbim despre o fotografie îndrăzneață, prin care vedeta și-a etalat toate atuurile fizice.

Fiind extrem de mândră de ceea ce i-a oferit mama natură, plină de încredere, mai ales că, spune ea, reînceperea programului de sport o ajută foarte mult, Andreea Bănică a renunțat la inhibiții.

Vedeta s-a pozat în oglindă doar în lenjerie intimă, apoi a făcut totul public, oferiând și o replică celor care au mereu ceva de comentat la adresa ei.

Conștientă fiind că ipostaza în care s-a fotografiat va fi extrem de comentată, Andreea Bănică a dorit să se înțeleagă că atâta timp cât se simte bine în pielea ei, ceea ce spun gurile rele nu contează.

Mai mult decât atât, artista a ținut să precizeze că medicul estetician nu a intervenit cu nimic asupra corpului ei.

”Când ești bârfit, judecat, vorbit, înseamnaă că exiști! Da, de când m-am apucat de sport am căpătat și mai multă încredere în mine. Am văzut atâtea exemple de femei măritate cu copii care au poze pe Instagram gen a mea și… m-am inspirat! Toate ne facem poze în oglindă. Da, știu, veți spune: “Da, Andreea, dar nu îmi arăt pozele tuturor, ci doar soțului sau iubitului”. Știți ce? Nu îmi pasă de prejudecăți, fiecare este liber să facă ce vrea!!! Apropo, sunt sânii mei, fundulețul meu, totul îmi aparține, nu am semnat vreun contract”, a scris Andreea Bănică pe pagina personală de Instagram.

Imaginea cu artista noastră a adunat zeci de mii like-uri pe Instagram, iar comentariile au fost unele prin care internauții au susținut cuvintele artistei și au felicitate-o pentru felul în care arată.

”Nimeni nu este în măsură să judece”, ”Ai ce arăta”, ”Sexy și rea”, ”Ai vorbit în numele multor mămici”, ”Vrem femei asumate ca tine”, acestea sunt doar câteva dintre reacțiile pe care fanii Andreei Bănică le-au avut la vederea fotografiei de mai sus.