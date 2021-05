Andreea Bănică, pe masa de operație! „Mi-e frică” Artista suferă de o afecțiune care îi dă mari bătăi de cap

In articol:

Andreea Bănică este genul de vedetă care ține legătura cu fanii ei prin intermediul platformelor sociale și le povestește tot ce face pe plan personal, dar și pe plan profesional. În urmă cu câteva ore, blondina le-a făcut o mărturirire internauților.

Le-a spus că urmeze să treacă printr-o operație pe care a tot amânat-o de-a lungul timpului, dar acum nu mai poate.

Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică are deviație de sept

În urmă cu cinci ani, după ce a făcut un RMN, medicul i-a pus un diagnostic blondinei: deviație de sept. Chiar dacă știe de ceva timp că suferă de această afecțiune, Andreea Bănică nu a avut curajul de a se prezenta în cabinetul medicului ORL pentru a-și face operația care să o ajute să repsire mai bine. Cu trecerea timpului, și-a mai făcut curaj, iar acum s-a hotărât, dar recunoaște că o încearcă în continuare niște emoții puternice.

Citeste si: Andreea Bănică a muncit de mică! Iată ce a făcut pentru a-și câștiga traiul înainte de a deveni celebră: „Lângă calea ferată”

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

„Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă pentru că mi-a ieșit pe un RMN pe care îl fac.(...) Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani de zile, mi-a ieșit această deviație și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă.... Până la urmă m-am hotărât... mi-e frică”, a dezvăluit Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Adreea Bănică: „D e pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”

Artista s-a programat în sfărșit pentru operația de deviație de sept, căci problemele cu respirația deveneau tot mai problematice. Andreea Bănică și-a anunțat comunitatea pe Instagram că de la 1 iunie va scăpa de această afecțiune.

Citeste si: Andreea Bănică și fetița ei au plecat singure de acasă tocmai în Kenya: ”Nu am mers împreună”. Care a fost motivul

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată.(...) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, a mai explicat blondina pe Instagram.