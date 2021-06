Andreea Bănică, prima reacție după ce a ieșit din operație! Vedeta a suferit o intervenție chirurgicală la nas

In articol:

Andreea Bănică a anunțat în urmă cu câteva zile că și-a făcut curaj și s-a programat la operația de deviație de sept. Este o afecțiune cu care blondina se confruntă deja de ceva timp, iar acum a reușit să scape de această problemă.

Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte Andreea Bănică după operația de deviație de sept

Blondina este una dintre cele mai urmărite și îndrăgite artiste din România. Cu o carieră longevivă și multe hit-uri la activ, Andreea bănică a reușit să cucerească industria muzicală autohtonă. Ceea ce nu mulți au știut este că aceasta avea probleme de respirație, mai exact deviație de sept. Se pare că în urmă cu ceva timp, mai exact acum cinci ani, a descoperit că suferă de această afecțiune, în urma unui RMN.

În urmă cu puțin timp, Andreea Bănică și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că urmează să intre în operație chiar pe 1 iunie și să rezolve odată pentru totdeauna această problemă.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată.(...) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram.

Andreea Bănică a ținut să-și liniștească fanii de pe rețelele de socializare

Blondina a ieșit din operație în urmă cu câteva ore, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și ia telefonul și să intre pe Instagram, acolo unde comunitatea ei aștepta vești despre starea ei de sănătate cu sufletul la gură. Andreea Bănică a ținut să-și liniștească fanii și le-a spun că se simte bine după intervenția suferită, mai mult, aceasta le-a mulțumit pentru toate mesajele de însănătoșire pe care le-a primit.

„Vă mulțumesc pentru toate gândurile și mesajele. Sunt bine”, a scris Andreea Bănică pe pagina sa de socializare, alături de o poză de pe patul de spital.