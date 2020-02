Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscut artiste din România. Frumoasa cântăreață are sute de mii de fani și este una dintre cele mai plăcute prezente din showbiz-ul românesc. Chiar și așa. frumoasa blondină nu este ferită de criticile celor din jur.

Recent, internauții i-au transmis că nu este normal ca ea, soțul ei și copiii lor să nu își petreacă timpul împreună. Lucian, soțul Andreei Bănică a mers în străinătate cu prietenii lui, fiica celebrului cuplu a fost într-o excursie alături de colegii ei, iar artista a mers cu fiul cel mic la munte. După criticile primite, artista a ținut să lămurească situația.

„Imagini si amintiri frumoase. 🥰 Weekend-ul trecut familia s-a imprastiat care pe unde. Lucian s-a dus cu gasca lui de baieti in Austria, Sofia a fost in excursie cu clasa, iar eu si Nouta ne-am dus la Azuga, sa invete baiatul sa schieze. ⛷ Parca era un fulg pe partie, asa repede a prins miscarea! 😍 Am fost foarte mandra de el sa vad ce bine se descurca si fericita ca ii place. 💙

Am primit multe intrebari si comentarii ca nu e normal, ca de ce nu suntem toti patru intr-un loc, dar eu una cred ca „normalitatea“ ar trebui sa mai depaseasca putin barierele sociale. 😉”, a scris Andreea Bănică pe pagina ei de Instagram.

Andreea Bănică: „Nu suntem sechestrați în căsnicie”

„Da! Mi se pare ok ca Lucian sa petreaca timp si cu prietenii lui, asa cum si eu fac cu prietenele mele. Nu suntem sechestrati in casnicie, nu? Ca o relatie sa fie frumoasa si sa nu intervina monotonia trebuie sa mai respiram si sa avem ocazia sa ni se faca dor de celalalt. Sofia e si ea la varsta la care ii place si ii face bine sa stea printre colegi, sa socializeze, sa isi faca prieteni, sa se dezvolte. Nu poate sa stea numai dupa „fusta mamei“. E domnisoara in toata regula. 🌈 Eu am petrecut cu Noah niste zile foarte frumoase, doar noi doi, ne-am apropiat, ne-am jucat, ne-am iubit. 💛 Toata familia happy, ne-am sunat, am stiut unii de altii si ne-am distrat pe echipe. ✌️”, a mai explicat Andreea Bănică.