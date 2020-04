In articol:

Andreea Bănică s-a săturat să tot fie întrebată dacă are silicoane și a hotărât să lămurească această situație odată pentru totdeauna. Cântăreața a dat răspunsul mul așteptat de fani, declarându-se exasperată de curiozitatea oamenilor legată de mărimea sânilor ei.

„Poate că voi lămuri o dată pentru totdeauna acest aspect, sunt foarte multe fete care îmi pun întrebarea asta și deja mă macină, mă enervează de atâția ani.

Are sau nu Andreea Bănică silicoane?

De la 18 ani, toată lumea mă întreabă dacă am silicoane. Ei bine, nu am silicoane, fraților! Spun o dată pentru totdeauna. Înțelegeți! Nu am silicoane, nu mă mai întrebați! Deci, nu mai pot. Nu mai am răbdare să răspuns la aceeași întrebare!', a spus artista pe Instagram.

Nu am silicoane. Am câteva kilograme în plus față de când aveam 20 de ani, 25 de ani. Am 7-8 kilograme în plus. M-am transformat, m-am maturizat, am două sarcini la activ.

După cele două sarcini, sânii mei au rămas mai mari. Nu sunt perfecți! Sunt sâni normali, naturali, sunt destul de grei. Cred că sunt cam singura neoperată. Gata! Nu mai pot! M-am săturat!” a scris Andreea Bănică pe contul de Instagram.