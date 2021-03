Andreea Bănică, scoasă din sărite după cumpărături! Ce a găsit vedeta în alimentele cumpărate: ”Mi s-a întors stomacul pe dos”

In articol:

În urmă cu câteva ore, Andreea Bănică a avut parte de o surpriză neplăcută după ce s-a întors de la cumpărături. În timp ce se pregătea să gătească, frumoasa vedetă a fost scoasă din sărite când a observat caserola cu pulpe de pui stricate. Furioasă, Andreea Bănică a făcut totul public și le-a dezvăluit fanilor ce i s-a întâmplat. Deși nu adoră să pună mâna pe carne crudă, aceasta a făcut-o de dragul familiei.

„După ce am desfăcut acea caserolă cu carne stricată, mi-am stricat ziua. Vă spun un secret, nu suport să pun mâna pe carne crudă. Am făcut-o de dragul familiei pentru că trebuie să le gătesc. Astăzi mi s-a întors stomacul pe dos!”, a spus Andreea Bănică, într-un story, pe contul ei de Instagram

De asemenea, vedeta le-a mărturisit urmăritorilor săi că a gătit pentru prima dată sarmale. „După ce i-am gătit tot anul, deși el nu recunoaște, l-am dat gata pe Lucian cu sarmalele mele de data asta. Am făcut pentru prima dată în viața mea sarmale singură, după indicațiile soacrei, bineinț eles, să iasa ca la mama acasă. Am mai încurcat eu una alta, nu se putea să fie totul perfect din prima, dar tot am încredere că o să vă placă! Vă aștept pe Youtube să vedeț i tot filmulețul și să îmi spuneți apoi voi după ce rețetă le faceți!”, a spus Andreea Bănică în urmă cu ceva timp pe pagina sa de Facebook.

Andreea Bănică și soțul ei fac bani chiar și în timpul pandemiei

Pentru că au fost afectați din cauza pandemiei de coronavirus, cunoscuta artistă s-a reorientat. Împreună cu soțul ei, Andreea Bănică a investit în imobiliare. Cei doi dețin un complex rezidențial în Cernica.

Acum îmi merge foarte bine, chiar și în perioada aceasta. Întotdeauna a mers bine, indiferent că a fost criză financiară. E o afacere profitabilă. Am și șase blocuri ridicate toate sunt în Pantelimon, în afara Bucureștiului. Nu am ținut socoteala exact, la investiție. Sunt câteva milioane de euro. Ca să faci un bloc, nu poți să-l ridici doar cu 200.000 de euro. Cât privește secretele acestei meserii le-am învățat singur, însă m-am mai sfătuit cu câțiva prieteni prin București care construiesc. Acum însă îmi fac singur afacerea”, a declarat Lucian Mitrea.