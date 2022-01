Andreea Berecleanu, vehementă după despărțirea fiicei sale de Ștefan Manolache. Ce spune despre o posibilă căsătorie a Evei: "Este exclus!"

In articol:

Andreea Berecleanu a dezvăluit că fiica ei se simte mai bine ca oricând și își continuă facultatea în Anglia, acolo unde studiază pentru o carieră în domeniul artei. Pe plan amoros, însă, prezentatoarea TV a mărturisit că Eva nu are gânduri prea mari, căci este mai tot timpul ocupată.

Citeste si: Ștefan Manolache, adevăratul motiv pentru care el și Eva Zăhărescu s-au despărțit: „Nu a fost ea cea care m-a părăsit”

Andreea Berecleanu, despre o posibilă căsătorie a fiicei sale: "Exclus"

Eva Zaharescu pare că o duce din ce în ce mai bine după despărțirea de Ștefan Manolache, căci l-a uitat deja pe bărbat și s-a axat pe cariera ei. Tânăra studiază Arta în Anglia, acolo unde a făcut și liceul: "Acum se întoarce din nou la facultate în Anglia, ea e la design, e foarte fericită cu alegerea făcută. Asta a vrut, pe partea de artă, nu fashion, pe partea de artă – artă, visual design. Oricât de talentați ar fi, copiii nu știu încotro să se îndrepte în clasa a XII-a. Ea, pentru că a făcut ultimii ani de liceu la Londra, a fost la artă, a știut deja de acum 4 ani ce va urma, drumul a fost corect.

Citeste si: Andreea Berecleanu a recunoscut. Prezentatoarea TV a avut o pasiune pentru Florin Piersic Jr., pe vremea când era adolescentă: "Am chiulit ca să-l vedem acolo"

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

A dat un examen vocațional și a avut cinci direcții de artă, ceea ce era un rezultat foarte important, care ne-a făcut pe noi ca părinți să înțelegem că era foarte dotată. Și atunci am fost sfătuiți să mergem spre un liceu de artă, pentru că școala britanică la care era făcea în limitele normale artă, dar nu exclusiv. A vrut la un moment dat artă sau dramă, a mers cu ele în paralel, iar când a trebuit să aleagă pentru facultate, a ales arta. Drama însemna nu doar interpretare, ci și toată partea de scenografie, regie, dar a ales direcția cealaltă." , a declarat Andreea Berecleanu, pentru Playtech.ro.

Andreea Berecleanu și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Dacă pe plan profesional Eva Zaharescu are rezultate din ce în ce mai bune, când vine vorba de viața amoroasă lucrurile stau puțin diferit. Întrebată dacă fiica ei are în gând să se căsătorească în viitorul apropiat, Andreea Berecleanu a dat un răspuns vehement, fără să stea pe gânduri: "Exclus! Nu are timp!".

Andreea Berecleanu și copiii săi [Sursa foto: Instagram]

Ce relație are Andreea Berecleanu cu copiii ei?

Andreea Berecleanu a dezvăluit că a încercat să fie întotdeauna prietenă cu cei doi copii ai ei, însă nu a uitat niciodată să se impună în fața lor, atunci când a fost cazul: "În permanență am avut gijă de anturaje, fiind în contact permanent cu ei, chiar și când Eva e plecată la Londra, cât să ai o legătură constantă. Dar ei sunt foarte vorbăreți, povestesc foarte mult ce trăiesc, din viața lor și din afara școlii.", a mai spus prezentatoarea TV, pentru sursa amintită.

Distribuie pe: