Andreea Esca a dezvăluit secretul! Cum reușește prezentatoarea de știri să se mențină în formă la 50 de ani?

Andreea Esca se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoarea de știri de la noi din țară. Vedeta este prezentă pe micile ecrane de foarte mult timp și pare neschimbată. Știrista, în vârstă de 50 de ani, susține că nu a ținut niciodată o dietă strictă și nici nu a călcat pragul cabinetului medicului estetician.

Andreea Esca, în formă și la 50 de ani

Cu toate acestea, are un secret ce o ține în formă, fiecare apariție publică fiind una impecabilă.

Andreea Esca este de neschimbat chiar și la vârsta de 50 de ani. Prezentatoarea de știri susține că nu are vicii, este o persoană foarte activă și face sport de mult timp, iar în privința rutinei de îngrijire a pielii nu face nimic special. Cu toate acestea, vedeta are un secret ce o ține în formă.

Andreea Esca susține că totul se bazează pe starea sa de bine, pe oamenii pe care îi are lângă ea și atitudinea pozitivă cu care privește viața. Toate aceste lucruri o fac să strălucească zi de zi și o mențin în cea mai bună formă a sa.

„ Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă.

Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, a explicat Andreea Esca, în cadrul unei emisiuni TV.

Andreea Esca este pasionată de pantofi și bijuterii

Andreea Esca a mărturisit că are o slăbiciune pentru pantofi și bijuterii. Vedeta nu se poate abține atunci când vede o pereche frumoasă de pantofi și recunoaște că nu are importanță dacă sunt scumpi, de brand sau ieftini, important este să îi placă. De asemenea, prezentatoarea TV are și o mică colecție de bijuterii și susține că nu optează întotdeauna pentru cele mai scumpe.

„ Cred că cei mai mulți bani i-am investit în pantofi. Am foarte multe bijuterii, dar nu întotdeauna niște bijuterii care să coste foarte mult. De altfel, nu iau niște pantofi doar pentru faptul că sunt la modă sau pentru faptul că, nu știu, costă mult.

Atunci când îmi place ceva, da, cumpăr. Cu siguranță am lucruri care îmi plac foarte mult și au costat foarte puțin și lucruri care au costat foarte mult. Am considerat că nu merită atât de mulți bani, dar până la urmă le-am luat”, a mai declarat Andreea Esca.