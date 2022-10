Reacția Andreei Esca după ce și-a văzut fiica fără sutien pe internet. Ce încerca, de fapt, Alexia Eram să le transmită fanelor ei?!

In articol:

Alexia Eram se numără printre cele mai apreciate influencerițe din mediul online, iar de când și-a îndreptat atenția către rețelele de socializare, tânăra a reușit să adune o comunitate generoasă de fani pe internet. Fiica Andreei Esca este foarte activă în mediul online și păstrează mereu legătura cu fanii ei, ținându-i la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu internauții atât momentele bune,

cât și cele mai puțin plăcute.

Pe data de 1 octombrie a fost ziua internațională a luptei împotriva cancerului la sân, iar cu această ocazie Alexia Eram a dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la această boală, care anual pune stăpânire pe o mulțime de femei din întreaga lume. Prin intermediul postării sale, fiica Andreei Esca le-a îndemnat pe fanele ei să meargă la un control regulat, pentru a preveni cancerul de sân, iar alături de mesajul său, tânăra a publicat și o fotografie în care este surprinsă fără sutien.

De asemenea, mama sa, Andreea Esca, a apreciat postarea tinerei, iar pe lângă asta, o mulțime de persoane au felicitat-o pe Alexia pentru inițiativa sa.

„Cand ne gandim la sani trebuie sa fie despre senzualitate, sexualitate, feminitate, dar si despre sanatate. 1 octombrie este ziua internationala a luptei impotriva cancerului de san. Iar eu o sa le rog pe toate prietenele mele din on si off line sa mearga in mod regulat la un control medical al sanilor. Si sa isi ia si mamele, surorile, matusile. Preventia va poate salva viata!”, a scris Alexia Eram, pe pagina personală de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alexia Eram♛ (@alexiaeram)

Alexia Eram formează un cuplu cu Mario Fresh de 6 ani

Mario Fresh și Alexia Eram se numără printre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi tineri au o relație de 6 ani, iar de-a lungul timpului fanii cuplului s-au întrebat în nenumărate rânduri când vor trece aceștia la pasul următor al relației, respectiv să devină soț și soție oficial.

Ei bine, Alexia și Mario nu s-au dat niciodată înlături când a venit vorba despre acest subiect, însă au precizat mereu că sunt prea tineri să se gândească la un astfel de moment.

„Nu mă mai întrebați de căsătorie și copil pentru că suntem foarte tineri! Când o să se întâmple, o să se întâmple!”, a declarat Alexia Eram pentru Ciao.ro .

Alexia Eram și Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]