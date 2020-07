In articol:

Dezvăluirile, făcute cu lacrimi în ochi, și sinceritatea afișată de Andreea Esca nu au fost prea bine primite de o parte dintre cei care au urmărit interviul, iar conspiraționiștii și negaționiștii au acuzat-o că totul ar fi o invenție în vederea obținerii unor avantaje obscure.

Citeste si: Mihai Gâdea, reacție surpinzătoare, după ce Andreea Esca a declarat că a fost infectată cu Covid-19! Ce a spus prezentatorul de televiziune

Citeste si: CTP, despre prima reacție a Andreei Esca, după ce s-a vindecat de Covid-19: „Cu un singur lucru nu sunt de-acord din ce a zis Andreea”

Citeste si: Andreea Esca, primele declarații despre coronavirus: „Eram foarte panicată”

În ciuda evidențelor, în ciuda faptului că, deja, România este zguduită de numărul mare de infectări și decese cauzate de coronavirus, mai există oameni care cred, cu tărie, că totul este o invenție, că totul este pus la cale de ”oculta mondială” pentru a obține niște beneficii neclare și, normal, pentru a pune la punct ”noua ordine mondială”. Mai mult, nici măcar Andreea Esca, deși a povestit cu lux de amănunte simptomele și drama prin care a trecut, deși a povestit cum soțul i-a fost la un pas de moarte, nu a fost crezută, fiind, în schimb, victima unui val de hate rușinos.

Iar printre comentariile de pe conturile de socializare ale unor oameni care cred că boala care a ucis deja mai mult de 2000 de oameni în România și peste 610.000 de oameni în întreaga lume este doar o invenție, s-au strecurat unele care ar putea fi obiectul chiar și al unor anchete penale. ”Te-ai vândut și tu, nu contează câți bani ați luat, ideea e că ți-ai vândut sufletul”, ”Se vede că minte deoarece povestește cu lux de amănunte, adică pe ocolite (?!, n. red.). Nu poate explica deoarece nu a avut covid”, ”Minciuni de 2 lei, la covid nu faci febră de 40. Iar restul simptomelor nu bat la ei. Dacă avea covid slăbea 10 kg”, sunt câteva dintre teoriile unor ”specialiști” în COVID-19, enunțate în ciuda lipsei clare de cunoștințe despre subiect (și gramatică).

Culmea, în ciuda faptului că, de-a lungul timpului, atât autoritățile, cât și formatorii de opinie au demontat ideea că cineva ar putea fi plătit pentru a spune că este bolnav de coronavirus, lumea insistă pe idee, crezând că, cineva – ”oculta mondiala”, Bill Gates, George Soros, etc – își cheltuiesc averile pentru a-i face pe cei care s-au infectat cu COVID-19 să vorbească despre asta, iar Andreea Esca nu face nici ea excepție.

Andreea Esca, dezvăluiri despre COVID-19

”Niciodată nu te astepți să ți se întâmple ție. Soțul s-a îmbolnăvit primul: avea febră mare, a avut timp de 2 zile, dar am ascoiat-o cu o gastrită sau chiar o toxiinfecție alimentară, pentru că a mai avut probleme de genul. Ne-am panicat pentru că avea febră foarte mare, de 40 de grade, asa că am sunat la ambulanță. Ni s-a făcut testul, iar el a ieșit pozitiv, eu negativ. A fost transportat imediat la spital. I-am făcut testul și fiului nostru care locuiește cu noi, iar Aris a ieșit pozitiv. Amândoi au fost internați în același spital. Mă miram că eu nu am, mi se părea ciuudat că mi-a ieșit rezultatul negativ. După 7-8 zile eram hotărâtă oricum să-mi refac testul. N-am apucat să se împlinească cele 7 zile: când făceam mâncare, nu am mai simțit mirosul de ustori: mi-am dat seama că nu simt deloc mirosul. Mi-am dat seama că nu simt nici gustul, așa că mi-am dat seama că am devenit și eu purtătoare de acest virus”, a spus Andreea Esca în interviul despre coronavirus.

Alexandre Eram, la un pas de moarte! Andreea Esca: ”S-a dărâmat lumea pe mine”

”M-am dus si eu imediat la spital. La soțul meu, lucrurile au fost mult mai grave. Pentru mine, ce i s-a întâmplat lui a fost o mare surpriză, pentru că așa cum foarte mulți se găndesc, avem în minte faptul că forma gravă o fac doar cei cu boli cronice, care au alte probleme anterioare. Iată că Alex, care este un bărbat de 50 de ani, care nu fumează, face sport, duce o viață foarte ordonată, a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei”, a povestit Andreea Esca. Iar situația lui s-a agravat la maximum, la spital. ”Eram acasă când fiul meu mi-a dat telefon: ”Pe tata l-au dus la terapie intensivă”. Simteam că leșin, s-a dărâmat lumea pe mine. El este un om puternic, si fizic si psihic, nu-mi venea să cred că tocmai lui i s-a intamplat. A avut nevoie de ventilație mecanică, non intensivă. Cât a putut vorbi îmi spunea tot timpul ”nu mai pot, este groaznic, așa arată iadul”. Situația se agrava si la un moment dat mi-a spus, ”nu stiu ce să fac, mi se propune să fac transfuzie cu plasmă”. Am zis da, hai să facem asta pentru că lucrurile nu merg spre bine. Și a fost foarte bine, pentru că au început să se îmbunătățească lucurile”, a mai povestit Andreea Esca.

Andreea Esca: ”Nu trebuie să lăsăm garda jos”

”Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Ne-am tot gândit, nu cred că este vorba de acea petrecere. Ce cred că este important de știut este că putem lua oricare dintre noi și de oriunde. Noi am fost extrem de atenți, ne-am protejat”, susține Andreea Esca. În legătură cu motivul participării la controversata petrecere despre care s-a comentat în presă, Andreea Esca explică, clarificând lucrurile. ”A fost o petrecere in aer liber, cu toate măsurile posibile pentru a fi în siguranță. Noi am purtat măști, dar am avut probabil momente în care am lăsat garda jos, ceea ce a fost foarte rău. Cel mai important lucru este acesta: nu trebuie să lăsăm garda jos”, a mai explicat Andreea Esca despre COVID-19.