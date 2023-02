Andreea Ibacka, declarații emoționante despre depresia postnatală. Vedeta a oferit sfaturi prețioase tuturor femeilor care se confruntă cu această problemă: „Te gândești că ți s-a întâmplat ție ceva greșit”

In articol:

Andreea Ibacka este una dintre cele mai cunoscute și iubite vedete din showbiz-ul românesc. Actrița se poate numi o femeie împlinită din toate punctele de vedere, întrucât se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie minunată.

Andreea Ibacka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste cu Cabral și formează un cuplu de peste 14 ani. Cei doi au împreună doi copii minunați, pe Namiko, în vârstă de 4 ani, și pe Tiago, în vârstă de 2 ani.

Prezentatoarea TV a vorbit sincer despre depresia postnatală, cu care se confruntă foarte multe femei. Andreea Ibacka a mărturisit că a fost ajutată de familie după nașterea celor doi copii, astfel că a trecut cu bine de fiecare dată peste încercările vieții de femeie proaspăt devenite mămică.

Andreea Ibacka, despre depresia postnatală

Multe femei se confruntă cu depresia postnatală după ce devin mame, iar majoritatea dintre ele se luptă cu această boală timp îndelungat. Andreea Ibacka a vorbit deschis despre acest subiect și a mărturisit că preocupările zilnice, dar și familia au ajutat-o să nu intre în depresie.

„ Cred că nu (n. red. dacă a avut depresie postnatală)! Pentru că mi-am ocupat gândurile în momentele în care nu eram cu Namiko, cu șantierul pe care îl aveam acasă. Practic, totul era haos la noi în casă. Am făcut o renovare generală chiar atunci când eram gravidă și n-am terminat la timp așa cum ne-am propus… te apuci că o să fie trei luni și n-am terminat nici azi, ce să zic, au fost niște ani. Dar atunci s-a dus practic bătălia majoră. Și mă ajutau pe rând, mama și soacra, cu cea mică pentru că nu aveam bonă sau n-am mers la creșă. Și eu mergeam să cumpăr gresie, faianță, parchet, să duc molozul, de-astea de «fetițe» practic. Am preluat atunci și o parte din sarcinile soțului care era la platou. Și, cumva, faptul că m-am împărțit în mai multe direcții cred că nu m-a lăsat să am timp să mă gândesc prea mult. Sau poate am fost și norocoasă”, a mărturisit Andreea Ibacka pentru unica.ro.

Mai mult, Andreea Ibacka este de părere că multe femei se confruntă cu depresia postnatală din cauza faptului că nu pot reveni la forma fizică inițială imediat după naștere. Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că persoanele din mediul online contribuie la starea depresivă a mămicilor, întrucât se afișează perfecte chiar și în sala de naștere.

„ Sunt foarte multe femei care intră în depresie tocmai din cauza asta, pentru că nu-și revin la forma inițială imediat, cum li se întâmplă altora. Sau care intră în depresie pentru că presa contribuie, adică media. Persoanele publice, social media, contribuie la iluzia aceasta. Înainte să ai copii, tu vezi că Xuleasca arată țiplă la spital, la maternitate, machiată, coafată, extensii, unghii, tot. Face poze imediat după ce a născut, cu copilul. Și tu îți dai seama că nu te poți ridica din pat să mergi la baie. Și, într-adevăr, atunci când pe social media toți suntem fericiți și avem vieți perfecte. Si când vezi aceste modele care în maternitate făceau poze, filmări, live-uri, toată lumea e bine, minunat, nu vorbim decât despre iubire. Cumva te demoralizează, te gândești că ți s-a întâmplat ție ceva greșit, că nașterea, că operația, că n-a funcționat la tine.”, a mai adăugat actrița.

Andreea Ibacka, sfaturi pentru femeile care se confruntă cu depresia postnatală

Soția lui Cabral încurajează femeile care se confruntă cu depresia postnatală să discute deschis despre acest subiect și să ceară ajutorul atât apropiaților, cât și specialiștilor. De asemenea, vedeta susține că nașterea ar trebui prezentată din ambele puncte de vedere. Deși este un moment greu, sentimentul este uimitor și profund.

„ Cred că e important să prezentăm situația din ambele puncte de vedere și să n-o mai romanțăm mai mult decât e cazul. Pentru că, serios, pentru femei, indiferent că nasc natural sau cezariană, momentul este minunat, dar este foarte greu. Și ar fi ok să recunoaștem treaba asta, tocmai pentru a nu crea așteptările greșite.”, a mărturisit Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka și familia sa [Sursa foto: Instagram]