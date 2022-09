Andreea Ibacka, postare neașteptată pe internet! Ce a putut spune despre soțul ei, Cabral: „Mi-ai mâncat tinerețile. E grav”

In articol:

Andreea Ibacka și Cabral formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, iar încă de când au început să formeze un cuplu, cei doi soți au intrat rapid în sufletele oamenilor, fiind îndrăgiți de o mulțime de români.

Aceștia sunt cunoscuți pentru simțul umorului dezvoltat pe care îl au, iar cei doi soți nu se opresc niciodată din a-și amuza fanii cu postările lor de pe rețelele de socializare. Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Andreea Ibacka a postat o serie de imagini cu soțul său, pe Facebook, alături de acestea transmițând și un mesaj, care fără doar și poate i-a făcut pe internauți să zâmbească.

„Că mi-ai mâncat tinerețile e una, dar dacă începem să semănăm între noi la bătrânețe… atunci e grav. Dar ce-mi mai place să descoperim lumea aceasta mare împreună, totuși”, a scris Andreea Ibacka în dreptul imaginilor cu soțul ei, Cabral.

Andreea Ibacka și Cabral [Sursa foto: Facebook ]

Cum a reacționat Andreea Ibacka, atunci când a aflat că soțul ei pleacă în Dominicană

Înainte de a pleca în Dominicană, Cabral a dezvăluit ce reacție a avut soția sa, Andreea Ibacka, atunci când a aflat că pleacă peste hotare, pentru a fi moderatorul unei emisiuni TV.

Prezentatorul TV a explicat că nu a fost așa ușor, însă cei doi soți au discutat și au găsit soluții, ajungând astfel la un factor comun.

"Păi… șoc! Unde să pleci?! Cââât?! Tu ești nebun?!?!? Apoi am detaliat, am mai povestit, am dezbătut în familie, am căutat soluții… cumva am ajuns cu toții la concluzia că este o oportunitate bună și un proiect care s-ar putea dovedi frumos tare. Și uite cum împachetez eu acum, de mă simt că plec pe Stația Orbitală Internațională…", a povestit Cabral pentru tvmania.ro.