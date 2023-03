Andreea Ibacka și Cabral nu mai împart de mult timp același pat: ”Nu se mai știe a cui e camera”. Ce decizie a luat acum actrița, pentru a-și reorganiza viața de familie?

In articol:

Andreea Ibacka și Cabral se iubesc de ani buni, timp în care au fost mereu efervescenți, doar că viața lor s-a schimbat radical de când au devenit părinți.

Acum au doi copii apropiați de vârstă și totul se învârte în jurul nevoilor și plăcerilor celor mici.

Astfel că și viața de cuplu a căpătat unele modificări de când Tiago și Namiko și-au făcut apariția.

Andreea Ibacka speră la o reorganizare în plan familial

Nu doar că altele le sunt prioritățile acum celor doi soți, dar au și ajuns să doarmă în camere separate, fiecare cu câte un copil, după nevoile și preferințele lor.

Asta deși, atunci când au aflat că vor fi părinți, Andreea și Cabral au amenajat o cameră specială pentru copii, doar că nimic din ce plănuiseră nu s-a potrivit cu realitate de a avea doi copii în casă.

Chiar și așa, însă, actrița nu se lasă și mai face o încercare. Acum, că ambii copii au mai crescut, vedeta a dat startul unei noi reamenajări și reorganizări, în speranța că băiatul și fata vor dormi în camera lor, iar ea și Cabral se vor reîntâlni în patul matrimonial. Totuși, este conștientă că ceea ce visează pare departe de realitatea care ar putea continua așa cum este acum încă o lungă perioadă.

Andreea Ibacka și Cabral nu mai împart de mult timp același pat [Sursa foto: Facebook]

”Pozele acestea sunt făcute acasă, în camera mea preferată. I-aș spune camera lui Namiko Ibacka, fiindcă așa ne-a fost vorba. Cu mobilă făcută pe comandă, în culori pastel și cu accente copilărești. Dar cum ea și-a exprimat opțiunea să doarmă cu soțul (al meu, nu al ei) „până la 20 de ani”… impropriu spus că e camera lui Namiko. Apoi a venit la noi Tiago Ibacka, cu tot cu viză de flotant, și am mai adăugat în decor această căsuță din copac, dar fără copac (momentan loc de joacă). Să doarmă amândoi aici pentru câțiva ani, ne-am zis. Dar nici așa nu s-a putut, fiindcă piciul e încă fanul meu numărul unu și se trezește noaptea pentru lăptic (cam des). Cert e că de vreo câțiva ani la noi acasă nu se mai știe a cui e camera sau cine e coleg de cameră cu cine. De fapt, nici nu ne trezim de fiecare dată în formula sau încăperea în care am adormit. Optimistă, totuși, eu mă pregătesc pentru mai multă disciplină în acest sens. Așa că tocmai am mai comandat o saltea de pat pentru mansarda căsuței și acum lucrez cu toată familia pentru aceste permutări. Planul ar fi cam așa:

- Namiko la etaj, în camera ei, acum a lor (wannabe);

- Tiago în patul de jos, în camera lor;

- Eu înapoi în matrimonial, după ani;

- Soțul de-a stânga mea (când e închis la festival, știți ce zic).

Și, totuși, tare îmi e că cele „n” luate câte „k” variante vor ieși altfel decât în visurile mele și până la urmă ajung chiar eu aici sus la cucurigu. Și atunci mă bate un gând să anulez comanda de saltea.

Voi ce ziceți, dragi părinți, socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg în situația dată?”, a scris Andreea Ibacka, pe pagina sa de Facebook.