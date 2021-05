Andreea Lodbă, la un pas de eliminare din competiția Survivor România, după ce a fost nominalizată de Faimoși. „Nu-i condamn!”

In articol:

Faimoșii au pierdut primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România și au fost nevoiți să facă nominalizări pentru eliminare. În cursa pentru votul publicului intră Andreea Lodbă, după ce a fost votată de patru dintre colegii săi.

Andreea Lodbă, la un pas de eliminare din competiția Survivor România 2021

În consiliul de nominalizare din această seară și-au auzit numele Raluca Dumitru, care a primit un vot, Ștefan Ciuculescu, care a fost propus pentru eliminare de doi Faimoși, și Andreea Lodbă, nominalizată de patru coechipieri.

Dan Pavel, prezentatorul „Survivor România” 2021

Astfel, actrița din serialul „Moldovenii” este în pericol de eliminare și riscă să părăsească competiția din Dominicană la finalul săptămânii. Andreea Lodbă spune că nu îi condamnă pe colegii săi, pentru că este conștientă de performanțele slabe pe care le-a avut de la intrarea în concurs.

„Mă așteptam la asta. E normal să fie așa. Sunt cea mai nou venită în echipă. Sunt cea care a reușit să demonstreze cel mai putin pe treseu, de aceea nu o să-i condamn. Dacă va fi să plec, știu cu siguranță că mă întorc acasă. Dacă va fi să rămân și dacă va fi ca mâine să câștigăm jocul de imunitate și să se ajungă în punctul în care Războinicii se vor nominaliza, mi-ar oferi șansa să rămân in continuare, și dacă va fi așa, o să mă bucur cât pot de mult de această competiție”, a spus Faimoasa.

Faimoșii, înfrângere dureroasă la Survivor România

După ce au pierdut imunitatea la Survivor România, Faimoșii speră să câștige cel de-al doilea meci al săptămânii, pentru a-i oferi șanse de 50% de a rămâne în competiție concurentului nominalizat din tabăra roșie.

Ștefan Ciuculescu: Mi-e greu să vorbesc pentru că ultimele rezultate nu sunt în favoarea noastră deloc. La prima intrare m-am complicat, pentru că am vrut să încep cu ce e mai greu. La celelalte două intrări am început cu ce e mai ușor și am terminat cu ce e mai greu, așa am adus două puncte echipei mele. Atât s-a putut. Dacă eram puțin mai atenți puteam aduce mai multe puncte. Îmi pare rău că nu am adus imunitatea în dreptul noastru. Sper să ne-o adjudecăm pe a doua.

Ștefan Ciuculescu

Elena Marin: Speram și voiam foarte tare să câștigăm. Am plecat cu energie bună din câmp. Astăzi a făcut o fracțiune de secundă diferența. Am ajuns într-o etapă a competiției când contează fiecare secundă. Sper să câștigăm mâine imunitatea.

Zanni: Au fost fracțiuni de secundă. Am avut punctul în mâna, la primul punct mi s-a blocat cubul. M-am ofticat, asta este. Eu mă bucur că am mai învățat ceva pe traseu și că fac față traseelor. Eu sunt din ce în ce mai șubred. Mă bucur că am făcut față la înot și îmi pare rău că am pierdut proviziile alea.