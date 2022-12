Andreea Mantea a făcut furori într-un costum de baie! Ea și fiul ei sărbătoresc Revelionul într-o vacanță exotică: „Ne-am hotărât ieri și am plecat azi”

In articol:

Andreea Mantea este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate prezentatoarea TV din România. Se poate declara o femeie împlinită nu doar pe plan profesional, ci și pe plan personal, mai ales de când pe lume a venit David, fiul ei.

Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru micuț, iar Andreea Mantea nu mai știa ce să-i facă pentru a-i scădea febra. Astfel, după un an de muncă și o perioadă grea în ceea ce privește sănătatea fiului ei, vedeta de televiziune a decis că este momentul pentru o vacanță binemeritată și nu oriunde!

Andreea Mantea și David, fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea și David, fiul ei, petrec trecerea dintre ani pe o insulă exotică!

Se pare că ultimele săptămâni au fost destul de grele pentru ea și fiul ei. David s-a îmbolnăvit și a făcut febră, iar timp de o săptămână s-a simțit rău. Astfel că, după ce s-a pus pe picioare, Andreea Mantea a decis să-l ducă într-o vacanță pentru a sărbătorii cum se cuvine trecerea dintre ani. În ultimul moment, ea a decis că vrea ca 2023 să o „prindă” tocmai în Maldive, pe insula Filaidhoo.

Citeste si: ”Nu dau de ei.” Gina Pistol, reacție după ce a devenit victima unei escrocherii. Vedeta dorește să acționeze în instanță împotriva lor- kfetele.ro

Citeste si: Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul sărmanilor! Ce este bine să facă toți creștinii în această zi de sărbătoare!- bzi.ro

Citește și: “Casa iubirii” își va desemna câștigătorii pe 15 ianuarie, în Marea Finală! Doi concurenți, o fată și un băiat, vor intra în posesia premiilor de 75.000 de lei fiecare

„A crescut puiul asa ca vrem sa cunoastem lumea! Nu o sa ne mai limitam la destinatiile apropiate ca-i prea mic copilul! Am zis sa spargem gheata cu o destinatie mai indepartata si ne-a iesit! A rezistat cu brio! Dupa o saptamana cu temperaturi ridicate in termometrul cu mercur de la febra incapatanata care nu ne mai parasea odata, am ales sa ne petrecem cateva zile tot la temperaturi ridicate! De dorit, ne doream de mult dar…mai greu cu hotaratul! Asa ca ne-am hotarat ieri si am plecat azi!

Eu inca ma felicit pentru curaj, ascultand oceanul un pic nelinistit, sforaitul lui David si discutia aprinsa a 4 gecko care imi stau la capatai ”, a scris Andreea Mantea pe contul ei de pe rețelele de socializare.

Citește și: Andreea Mantea a ajuns în casa unor oameni simpli, cu doi copilași! Ce a găsit scris pe ușă, la plecare? S-a lăsat cu lacrimi, la „Fiță cu Adiță”: „Am zis ceva greșit?”

Nu încape loc de îndoială atunci când spunem că cei doi se bucură din plin de momentele petrecute împreună, iar dovadă stau pozele postate pe Instagram de superba brunetă. Andreea Mantea a făcut furori cu trupul ei. Vedeta Kanal D s-a afișat într-un costum de baie de culoare bleu, iar toată lumea a putut să-i admire trupul parcă tras prin inel.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]