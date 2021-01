Andreea Mantea a izbucnit în lacrimi: „Au avut curajul să mă acuze! Să vă fie rușine!” Ce s-a întâmplat cu vedeta în urmă cu puțin timp

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România. Bruneta este cunoscută pentru felul ei sincer de a fi, dar și pentru faptul că are un suflet bun și cald, așa cum a dat dovadă de fiecare dată. Ei bine, Andreea a primit foarte multe comentarii răutăcioase, fiind acuzată pe nedrept de faptul că își maltratează pisica.

Gurile rele au năvălit cu lucruri neadevărate și jignitoare la adresa frumoasei prezentatoare TV, fapt ce a supărat-o pe aceasta și a făcut-o să răbufnească. Andreea Mantea a făcut un live, pe Facebook, acolo unde a explicat cu lux de amănunte situația în care a fost pusă de niște oameni răutăcioși. Vedeta de televiziune a salvat foarte multe animale de-a lungul timpului și chiar are acasă două pisici, pe care le îngrijește foarte atent: pe Tobi și Blondi.

”Fac acest video în urma mesajelor, a unora dintre voi, care au avut curajul să mă acuze de maltratarea unuia dintre pisicii mei, mai exact Tobi. Stau și mă întreb dacă l-am maltratat de ce stă acum lângă mine și toarce cu atâta drag. Vorbim despre faptul că eu îl am pe Tobi de nouă ani. L-am salvat de pe stradă, nu este vreo rasă de nu știu care. Este o rasă europeană, cum îmi place mie să-i spun, adică este un maidanez. Iar pe Blondi, aici de față și el, care și el toarce la fel de tare și cred că iubitorii de animale și cei care cunosc animalele foarte bine știu ce înseamnă atunci când toarce un pisic...

Nu am știut cum să-l adun de pe un câmp, după ce a fost mâncat aproape de niște câini. Nu vreau să-mi iau osândă în fața lui Dumnezeu din cauza voastră, pentru că nu meritați. Dar pentru că trebuie să vă fac să înțelegeți și pentru că trebuie să vă fac să mă cunoașteți cu adevărat, eu nu maltratez animale, eu salvez animale, eu am salvat extrem de mulți câini, le-am uitat numărul, sunt peste treizeci. Loviți pe stradă, chinuiți, vai de capul lor. I-am luat și i-am dus la veterinar pe cheltuiala mea, n-am cerut niciun ajutor vreodată, nu m-a interesat, ci pur și simplu am făcut asta de milă și pentru că așa e sufletul meu și pentru că așa am fost lăsată de la Dumnezeu pe acest pământ”, a spus Andreea Mantea, cu lacrimi în ochi.

Andreea Mantea[Sursa foto: Facebook]

Andreea Mantea, dezvăluiri cu lacrimi în ochi

Încă de pe vremea când Andreea Mantea era prezentatoarea show-ului fenomen de la Kanal D, Puterea Dragostei, aceasta a dat dovadă de o sensibilitate pe care nu o au foarte multe persoane. Inclusiv în emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea”, vedeta și-a pus viața pe tavă pentru a le arăta celor care o iubesc și o apreciază, cum trăiește ea de fapt.

Andreea nu a ezitat nicio clipă să le arate telespectatorilor ce fel de persoană este. După ce a fost acuzată că și-a tuns pisica, gurile rele spunând că o maltratează, Andreea Mantea a vrut să facă lumină în acest caz și să explice cum stă situația.

”Sunt disperată de animale, sunt disperată să fiu înconjurată de animale. Și dacă am tuns un pisic, l-am tuns acasă, din mai multe motive. Pisicii năpârlesc de două ori pe an toamna și primăvara și poate că mulți dintre voi habar nu aveți pentru că nici măcar nu aveți animale în casă, dar să mai și salvați animale și să stați efectiv să vă rugați pentru ca ei să fie bine.

Vorbim despre faptul că ați avut curajul să mă acuzați pe mine că maltratez animale..să vă fie rușine pentru că în viața mea nu aș putea să fac așa ceva, ba mai mult decât atât cred că aș fi în stare să fac rău unui om care maltratează animale. Eu nu maltratez animale, eu de când eram copil mi-am adus în casă fel și fel de animale. De când am casa mea, am adus toți câinii și toate pisicile care mi-au ieșit în cale pe stradă...fie că erau loviți de mașini, fie că erau mâncați de câini, în ultimul hal...

Mie mi-ar fi rușine în locul vostru să judec pe cineva, fără să cunosc situația. Nu am maltratat niciun animal. Niciodată. Nu aș putea să fac asta. Am fost deranjată de comentariile voastre răutăcioase, pline de răutate. În loc să aruncați cu atâta răutate în mine, concentrați-vă această răutate pe altceva”, a mai spus Andreea Mantea, arătând cât de mult își iubește pisicile.