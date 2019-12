Andreea Mantea, Cristi Mitrea si baietelul lor, David, au impodobit impreuna bradul de Craciun.

In Ajun, Mantea si Mitrea s-au reintalnit pentru o portie sanatoasa de ras. Andreea, Cristi si fiul lor au impodobit bradul, au ras si s-au distrat de minune. Frumoasa prezentatoare a emisiunii Puterea dragostei de la Kanal D a facut vlog si le-a aratat internautilor de pe contul ei oficial de Youtube cum a decurs operatiunea "Bradul de Craciun".

Andreea Mantea, Cristi Mitrea si baietelul lor au impodobit impreuna bradul de Craciun! "A iesit prapad" VIDEO

Andreea Mantea si Cristi Mitrea au avut un ajutor de nadejde in David. Pustiul a pus si el globuri si fundite in brad, dar a fost responsabil si cu gatitul pisicii, pe care a tot alergat-o prin toata casa ca sa o imbrace in beteala.

Citeste si: Cea mai frumoasa fotografie de familie! Andreea Mantea, Cristi Mitrea si baietelul lor, David, impreuna de Craciun

Citeste si: Viața secretă a Andreei Mantea! Cum arată cabina din Turcia a vedetei din Istanbul! Am aflat totul! Informații și imagini în premieră! FOTO & VIDEO EXCLUSIV

"Am impodobit bradul cu Cristi Mitrea si David. Ce a iesit? Prapad", a scris Andreea Mantea pe Youtube.