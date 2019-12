Cea mai frumoasa fotografie de familie! Prezentatoarea emisiunii Puterea dragostei, Andreea Mantea, s-a intors in Romania impreuna cu fiul sau, David.

De Craciun, Andreea Mantea si David au revenit in Romania pentru a fi alaturi de familie si prieteni. Cei doi s-au reintalnit cu Cristi Mitrea, iar impreuna au improvizat o sedinta foto. Fotografia postata pe conturile de Instagram de luptatorul Cristi Mitrea si de bruneta care prezinta Puterea dragostei la Kanal D este superba si a strans multe like-uri.

In imagine apar Andreea Mantea, Cristi Mitrea si baietelul lor, micutul David. Toti trei sunt langa bradul frumos impodobit. Pustiul David poarta urechi de ren si este foarte fericit sa fie in compania parintilor lui.

Cea mai frumoasa fotografie de familie! Andreea Mantea, Cristi Mitrea si baietelul lor, David, impreuna de Craciun

"Craciun fericit", a scris Cristi Mitrea in dreptul pozei. "Yeeeeeyyyy! Am reusit! Am facut bradul! Acasa!", este comentariul lasat de Andreea Mantea in dreptul fotografiei postate si de ea pe contul oficial de Instagram.

Citeste si: Andrea Oprică, pedepsită după scandalurile violente cu Mariana și Andreea Pirui: „Războinica mea, îmi pare rău, dar...”

Citeste si: Viața secretă a Andreei Mantea! Cum arată cabina din Turcia a vedetei din Istanbul! Am aflat totul! Informații și imagini în premieră! FOTO & VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Andreea Mantea, acasă de Crăciun! "Sunt extrem de fericită"

Mai tarziu, Andreea Mantea a postat un clip in care dezvaluie un dialog tare haios intre David si taticul lui.

View this post on Instagram 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙈🤷🏻‍♀️ Fortza, mama! 💪🏻🙈 A post shared by Dec 23, 2019 at 2:53pm PST A post shared by AndreeaMantea (@andreeamantea) on