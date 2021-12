Andreea Mantea, dezvăluiri dureroase despre bătăile primite când a fost însărcinată. A recunoscut abia acum de ce nu a depus plângere la Poliție: "Avea și alte probleme și dacă i se mai făcea o plângere urma să fie arestat"

In articol:

Este o mămică împlinită și fericită, iar David este cea mai mare bucurie primită de la viață, pentru Andreea Mantea. Puțină lume știe calvarul prin care a trecut în timp ce era însărcinată.

Andreea Mantea, despre calvarul trăit în perioada în care a fost însărcinată cu David

Vedeta Kanal d și-a deschis sufletul în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și a mărturisit de ce a ales să accepte situația și nu a făcut niciun demers.

Andreea Mantea, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Dacă pe plan profesional lucrurile merg excelent, Andreea Mantea a suferit mult pe plan amoros. A fost agresat fizic când a fost însărcinată și a preferat să îndure, în loc să se răzbune. Îndrăgita prezentatoare a emisiunii "O nouă șansă", de la Kanal D a mărturisit ce a determinat-o să tacă și să accepte momentele de agresiune.

"Poate că vârsta, poate că eram speriată, poate că îmi era teamă de ceea ce va urma, poate că îmi era și milă, pentru că știu că avea nu știu ce alte probleme, nu știu exact, dar știu că dacă mai greșea sau i se mai făcea o altă plângere urma să fie arestat.

Cred că asta m-a ținut și cred că respectul față de familia lui. Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să-l înțeleg pe el. Din păcate, o femeie atunci când este lovită nu știu de ce, culmea că am făcut-o și eu, nu reacționează deloc cum ar trebui. Din contră, îi caută scuze celui care face asta, pentru că sunt și sentimente.", a mărturisit Andreea Mantea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Andreea Mantea: "Ce am eu, el nu o să aibă niciodată"

Andreea Mantea, despre cele mai cumplite momente din viața sa [Sursa foto: Captură KANAL D]

Se spune că timpul le vindecă pe toate. În cazul Andreei Mantea s-a adeverit, pentru că vedeta a depășit acele momente și astăzi se bucură de prezența celui mai important bărbat din viața sa, fiul ei David.

"Nu știu ce a fost atunci în mintea mea, dar respectul și faptul că mama lui îmi explica niște lucruri înțelegeam de ce trece prin acele stări și de ce face acele lucruri, m-au făcut să nu fac asta. Câteodată sunt o fire răzbunătoare și am avut momente când poate am regretat că nu m-am răzbunat, în momentul când el a făcut niște greșeli publice foarte mari pe care eu nu le-aș fi făcut niciodată și nici nu o să le fac, de dragul copilului meu. El nu a văzut așa lucrurile și nici nu o să le vadă și nici nu o să le înțeleagă. Momentele acestea au fost atât de scurte și atât de intense ca o flacără. Nu regret. Ce am eu, el nu o să aibă niciodată. Poate că nu e așa, poate că e așa, dar tind să cred că așa este."

