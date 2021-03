Andreea Mantea mai vrea un copil: „Mi-aș dori tare tare mult o fetiță.” Vedeta a spus totul pe rețelele de socializare

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate și urmărite vedete din România. Bruneta iubește enorm de tare copiii, iar înainte de a rămâne însărcinată cu David povestea de fiecare dată când avea ocazia că își dorește foarte tare o fetiță și abia așteaptă momentul în care va deveni mamă.

Vedeta și-a îndeplinit visul, iar acum are un fiu minunat, care este extem de atașat de ea și pentru care a renunțat chiar la postul de prezentatoare a emisiunii „Puterea Dragostei”, care se filma în Turcia. Vedeta și-a dorit să fie mai aproape de copilul ei, iar acum este protagonista unui reality show, „Trăiri cu Andreea Mantea”.

Frumoasa brunetă a vorbit pentru prima oară după mult timp despre un al doilea copil. Aceasta își dorește foarte tare o fetiță, iar acum întrebarea care este pe buzele tuturor: „Este sau nu este Andreea Mantea gravidă pentru a doua oară?”

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea, mamă pentru a doua oară?

Prezentatoarea TV a dezvăluit că la începutul primei sarcini era convinsă că va avea o fetiță, însă după ce a aflat că va avea un băiat nu a fost deloc dezamăgită.

Cel mai important era ca cel mic să fie sănătos, restul nu mai conta.

„Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream…”, a povestit Andreea Mantea pe Instagram.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răsunsuri, un internaut i-a adresat întrebarea încă neelucidată: este sau nu gravidă? Iar aceasta a răspuns imediat și fără ocolișuri.

„Nu, nu, nu. Nu sunt însărcinată. Știu că nu mă crede nimeni, dar ce să fac? Am niște probleme de sănătate”, a declarat Andreea Mantea, la InstaStory.

Andreea Mantea și David [Sursa foto: Instagram]

Cine este iubitul misterios al Andreei Mantea

Chiar dacă curiozitatea la o întrebare a fost satisfăcută, urmează cealaltă: „Cu cine se iubește prezentatoarea TV?” Ei bine, surse din anturajul brunetei eu dezvăluit că aceasta are o relație destul de stabilă cu un domn și se pare că și David îl place.

„Andreea are iubit, de 4-5 ani, și este foarte fericită. Băiatul chiar o iubește. E un tip simplu, educat, cu mult bun simț și care o iubește, o adoră pe Andreea. Nu este băiat de bani gata și nici super afacerist. Este un om căruia nu îi este străin domeniul în care lucrează Andreea. Și el lucrează în televiziune! Sunt de 4-5 ani împreună și se înțeleg foarte bine.

Într-adevăr, pe degetul Andreei a apărut și un inel de o perioadă, și da, seamănă cu un inel de logodnă! Însă ea nu-și pune viața sentimentală pe tavă și nici nu dă detalii despre ea. Cert este că e fericită și liniștită! A găsit la băiatul acesta fix ce caută: iubirea curată și adevărată”, au declarat surse apropiate Andreei Mantea, conform playtech.ro.