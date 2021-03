Andreea Mantea, adevărul despre plecarea de la Puterea Dragostei. Prezentatoarea TV, mărturisiri emoționante: Din păcate, am avut și eu destul de multe greutăți...”

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România. Vedeta are o carieră de succes, pentru care a muncit ani la rând, și este foarte apreciată de publicul din țara noastră. Andreea a prezentat primele două sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei, filmări care au loc la Istanbul, în Turcia. După o lungă perioadă pe care a petrecut-o departe de casă, de România, dar și de persoanele dragi de aici, frumoasa prezentatoare de televiziune a luat decizia de a se întoarce înapoi la noi în țară.

Astfel, după două sezoane pe care le-a moderat cu mare succes, Andreea s-a despărțit cu greu de Puterea Dragostei, emisiunea prezentată acum de frumoasa Cristina Mihaela Dorobanțu. Deși Andreea a explicat și la acea vreme, motivul pentru care a luat această decizie radicală, vedeta a fost întrebată de fanii ei și acum. Mantea a răspuns curiozităților primite de la internauți, printre care și o întrebare despre competiția fenomen de la Kanal D. Andreea nu a ezitat să răspundă nicio clipă: ”De asta. Pentru că trebuia să vin acasă, pentru David. E mai bine aici”.

Moderatoarea TV le-a mărturisit fanilor ei din mediul online și cum reușește să fie o persoană atât de veselă: ”Am întâlnit atât de multe povesti triste în viața mea și atât de multi oameni cu atât de multe probleme, încât imi dau seama că ar trebui să prețuiesc tot ce am, din tot sufletul. Din păcate, am avut și eu destul de multe greutăți, dar mi-am dat seama că dacă o să stau așa și o să mă plâng și o să-mi pară rău și o să fiu tot timpul tristă, nu o să le dau de cap și nu o să le înving. Așa că încerc să mă bucur cât mai mult…”.

Andreea Mantea, despre Survivor

Andreea Mantea a fost întrebată și dacă ar participa la Survivor România 2021. Vedeta a recunoscut că îi apreciază foarte mult pe concurenții de la Survivor, aceștia dând dovadă de foarte mult curaj. Cât despre ea, Andreea a mărturisit că nu ar putea vreodată.

”Doamne, când îi văd pe oamenii ăia care participă la Survivor, pentru mine este ceva incredibil. Nu cred că aș putea vreodată, eu obosesc și dacă urc un etaj”, a spus Andreea Mantea, pe pagina ei de Instagram.

Andreea Mantea și David[Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea, dezvăluiri despre ”sarcină”

O mare curiozitate a internauților este dacă Andreea Mantea este însărcinată sau nu. Ei bine, prezentatoarea Tv a recunoscut că nu așteaptă un copil, deși ar vrea foarte mult să aibă și o fetiță.

” Nu, nu, nu, nu. Nu sunt însărcinată. Știu că nu mă crede nimeni, dar ce să fac? Am niște probleme de sănătate” , a spus Mantea.

”Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream…”, a mai spus Andreea.