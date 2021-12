Andreea Mantea și-a prezentat ținuta de Revelion, iar fanii nu și-au putut lua ochii de la burtica ei: „Este evident că ai vreo 5 luni”. Ce a declarat fumoasa prezentatoare

In articol:

Andreea Mantea este fără îndoială una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul autohton și una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV.

Totodată, aceasta este și mămică cu normă întreagă și a făcut multe compromisuri în carieră doar pentru a putea să fie alături de fiul ei, David. Tot timpul liber și-l dedică copilului ei, dar nu uită nici de fanii de pe rețelele de socializare. Este foarte activă pe Instagram și pe Facebook și mereu în contact cu urmăritorii ei fideli.

Doar că ultimele postări din mediul online le-au atras serios atenția internauților. În mai multe fotografii aceasta apare cu burtică, iar inevitabilul s-a produs deja. În secțiunea de comentarii, la mai toate postările Andreei Mantea, curg ca o avalanșă felicitările pentru noua sarcină. Este cazul și ultimei postări, în care superba brunetă le-a prezentat fanilor ei alegerea pentru petrecerea dintre ani. Vedeta Kanal D a optat pentru o rochie de culoare roșu aprins, din paiete, mulată, și decupată într-o parte, cu un decolteu adânc, care îi pune foarte bine în evidență zona bustului.

Ei bine, de această dată ochii nu au mai fost ațintiți asupra formelor voluptoase ale Andreei Mantea, ci asupra abdomenului ei, mai exact este vorba despre burtica care iese ușor în evidență în rochia sclipitoare, dar foarte mulată. După ce au înroșit butonul de apreciere, internauții au ținut să o felicite pentru așa-zisa sarcină.

Andreea Mantea [Sursa foto: Facebook]

„Felicitări, Andreea! Ești o frumoasă graviduță. Să fiți sănătoși și binecuvântați/ Felicitari pentru sarcina. Este evident ca ai vreo 5 luni/ Daca era grasa, punea o rochie care o avantajeaza pe ea. Este insarcinată/ Ești superbă! Și cea mai minunată mămica/ Pare ca e graviduta/ Burtica e la vedere, șoldurile s-au lățit, fie însărcinată, fie cu doar câteva kg în plus ești absolut superba!”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor la ultimele imagini postate de prezentatoarea Kanal D.

Andreea Mantea: „Am aflat că sunt însărcinată, din nou, nu din urma unui test sau a vreunei analize”

În urmă cu câteva săptămâni, prezentatoarea TV a răbufnit, după ce zvonurile legate de faptul că ar fi însărcinată s-au împânzit. De doi ani de zile, vedeta află din presă sau de pe internet informații pe acest subiect și recunoaște că s-a cam săturat. Andreea Mantea a spus clar și răspicat că nu se pune problema să fie însărcinată.

"Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt insarcinată de vreo doi ani. Cumva am intrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă, Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată.

Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeti-mă.(...) De doi ani încoace, mă de doi ani...nu, nu sunt, sunt doar grasă", a spus Andreea Mantea, pe Instagram, în urmă cu câteva săptămâni.

Andreea Mantea [Sursa foto: Facebook]

Prezentatoarea TV se confruntă cu niște probleme de sănătate care o fac să se umfle:

În urmă cu ceva timp, bruneta și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a povestit că se confruntă de ceva timp cu niște problemele de sănătate. Se pare că aceasta are o afecțiune care o face să se umfle chiar și cu 10 kilograme și să ajungă să poarte haine de la măsura S la măsura L.

"Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, mami se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se dezumflă. La orice fel de emoție. Mă expun foarte mult, dar nu este problemă că am haine de la S la L. Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă pe parcursul zilei să mă dezumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S.

De la mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii acestui pui", a spus prezentatoarea de televiziune, în urmă cu ceva timp.

