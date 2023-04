Andreea Marin a recunoscut că nu a mai vrut să audă de El, deși i-a fost alături tot timpul: „De atunci nu ne-am mai despărțit”

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România. De-a lungul timpului, vedeta a trecut prin momente foarte grele, dar pierderea tatălui său a fost cel mai dificil lucru după moartea mamei. Pe lângă cele două tragedii, aceasta a mai avut de trecut un obstacol, lupta cu depresia pe care a câștigat-o cu ajutorul cuiva care a fost alături de ea tot timpul și i-a dat putere să meargă mai departe.

Andreea Marin a suferit de depresie

Viața Andreei Marin nu a fost întotdeauna atât de frumoasă cum este astăzi, prezentatoarea TV trecând de la o vârstă fragedă printr-o tragedie, pierderea mamei ei. În anul 2016, aceasta a mai trecut printr-un moment greu atunci când cel de-al doilea părinte al ei și-a dat ultima suflare, după ce a suferit un infarct. Însă, cumpenele cu care vedeta a trebuit să se confrunte nu s-au terminat, iar în urmă cu câțiva ani, ea a fost diagnosticată cu depresie, care a chinuit-o destul de mult. Din fericire, a reușit să treacă peste toate aceste evenimente cu ajutorul divinității și susține că Cel de Sus a fost tot timpul cu ea și i-a oferit puterea de a merge mai departe.

„Am trecut și eu prin depresia mea, prin porția mea de viață trăită mai greu, dar, cumva, mulțumesc lui Dumnezeu pentru forța pe care mi-a dat-o de a mă reconstruit și de a merge mai departe. Există așa, cineva cu mâna pe umărul nostru, de acolo de sus, nevăzut, dar pe care îl simțim mereu”, a declarat aceasta în cadrul unui podcast.

Citeste si: Dan Diaconescu a fost ridicat de mascați astăzi! Fostul prezentator TV este acuzat de raporturi intime cu minori- kanald.ro

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului. A murit un jucător legendar din Italia- stirileprotv.ro

Andreea Marin [Sursa foto: Captură video]

Citește și: Andreea Marin se pregătește să facă pasul cel mare cu Adrian Brâncoveanu? Zâna Surprizelor, declarații fără perdea: "Căsătoria nu trebuie anulată, pentru că ai avut o experiență nefastă"| EXCLUSIV

Prezentatoarea TV a avut momente de îndoială

Andreea Marin a mărturisit că la început când s-a confruntat cu depresia a crezut că nimic nu mai poate fi rezolvat și că totul a luat sfârșit.

Aceasta s-a îndoit de faptul că divinitatea ar putea să fie cea care să o facă să treacă peste, însă și-a schimbat rapid modul de gândire. Prezentatoarea TV a povestit că la un moment dat a cerut involuntar ajutorul spiritualității, iar atunci și-a dat seama că El a fost tot timpul lângă ea numai că aștepta ca ea să facă primul pas.

Citeste si: „Nu îmi pare așa rău că am plecat de acasă.” Soțul lui Emily Burghelea, anunț neașteptat în mediul online! Ce se întâmplă în familia sa și a lui Emily- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 aprilie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Un nou cuplu în showbiz?! Andreea Bălan și Jador, surprinși în ipostaze tandre în mașina artistei. Imaginile care au pus fanii pe gânduri: ”Intră în mașină că ne vede lumea”- radioimpuls.ro

„Desigur (n.r a fost supărată de Dumnezeu), eram doar un om, un omuleț la vremea aceea și nu avea capacitatea de a înțelege o durere atât de mare. L-am negat pe Dumnezeu pentru un timp, peste ceva vreme, poate un an sau doi, mi s-a întâmplat să trăiesc, la proporții mai mici o neîmplinire, o durere, nici nu-mi mai amintesc ce a fost, dar știu că, fără să-mi propun, în mod spontan am spus „Doamne ajută”, mi-am dat seama că Dumnezeu a fost cu mine în orice moment, aștepta doar să-mi revin, să am capacitatea de a înțelege că el nu a plecat niciodată de lângă mine, de atunci nu ne-am mai despărțit”, a mai precizat vedeta.

Citește și: Drama prin care a trecut Andreea Marin cu 5 ani în urmă. Vedeta s-a gândit la ce e mai rău: „Aşteptarea te omoară”