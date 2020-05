In articol:

Andreea Marin are o relație extraordinară cu fetița ei, Violeta, și s-a ocupat îndeaproape de educația ei, în toți acești ani.

Nu de puține ori, vedeta a mărturisit că fiica ei a lăsat-o fără cuvinte și a uimit-o cu gândirea extrem de matură și puterea de a înțelege anumite lucruri.

Recent, Violeta a reușit să își emoționeze mama până la lacrimi, printr-un gest mărunt, dar care s-a dovedit a fi o lecție importantă pentru Andreea Marin.

”Dimineți cu iubire... Aseară, am primit în dar un jurnal minunat cu pagini inspiraționale, editat odată cu cartea Povestea mea, Michelle Obama - mulțumesc, dragostea mea! Văzându-l, fetița mea l-a deschis si am zărit-o scriind ceva pe o pagină. Am dojenit-o puțin ca îmi mâzgălește cadoul. Când m-am trezit, am răsfoit și... iată ce am găsit. Mi-au dat lacrimile și mi s-a umplut inima de recunoștință și dragoste”, este o parte din mesajul Andreei.

Andreea Marin a împărtășit cu urmăritorii ei episodul emoționant, dar mai ales, lecția valoroasă pe care a primit-o de la propriul copil

"Uneori, îi credem doar "copii", uităm de câtă profunzime sunt în stare, ne vine greu să credem ca ei văd, realizează, apreciază eforturile noastre ca părinți. Dacă am conștientiza, ne-ar fi adesea mult mai ușor. Cel mai bun combustibil pentru motorul nostru interior e dragostea lor. Când o simțim, o binecuvântare fără seamăn ne imbratișează inima. Oare ei știu cu adevărat cât de mult îi iubim? Știm să exprimăm tumultul de dragoste care locuiește în noi de când i-am simțit sămânță în noi, crescând în fiecare clipă, de atunci până azi? Pretuieste viata! Mulțumesc, te iubesc, Violeta mea”, a mai scris fosta prezentatoare TV.