Andreea Marin, despre accidentul suferit la „Surprize, surprize”! Vedeta a alunecat de pe scară și a căzut în direct. „M-a văzut o ţară întreagă”

Andreea Marin, jurnalista care la începutul anilor 2000 dobora recorduri de audiență cu emisiunea „Surprize, surprize”, a povestit ce s-a întâmplat în ziua în care a avut un accident teribil, chiar de 1 aprilie.

Întreaga scenă s-a petrecut în direct, chiar la începutul sezonului emisiunii. Celebra prezentatoare TV spune că nu va uita niciodată acel moment și panica pe care a simțit-o. Mai mult, acum Andreea Marin glumește pe acest subiect.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Marin: „ Trebuia să cobor pe o scară, destul de înaltă, de câţiva metri”

Incidentul nefericit s-a petrecut cam în primii ani de la debutul emisiunii. Andreea Marin își amintește și acum întreasca scenăde parcă ar fi fost ieri. Era debutul sezonului, iar colegii ei au schimbat decorul în platou. Prezentatoarea TV trebuia să coboare de pe o scară înaltă, de câțiva metri, în timp ce-i saluta atât pe cei din platou, cât și pe telespectatoti. În esența nu era nimic greu, totuși, decorul fiind nou era și destul de...alunecos.

„Cred că au trecut douăzeci de ani de atunci şi tot nu am uitat momentul. De fapt, nici nu am cum să-l uit fiindcă m-a marcat o bună bucată de vreme. În plus, m-a văzut o ţară întreagă, aşa că nici măcar să-l neg nu pot şi nu are niciun rost

Întâmplarea a făcut ca sezonul din acel an să plece la drum chiar într-o zi de întâi aprilie. Iar colegii din echipa tehnică au pus la punct un decor nou, frumos, aşa cum şi-l aminteşte toată lumea. Trebuia să cobor pe o scară, destul de înaltă, de câţiva metri, salutându-i în acelaşi timp şi pe cei din sală, dar şi pe cei din faţa televizoarelor. Nu mi s-a părut niciun moment ceva periculos, dar după aceea aveam să câştig mult mai multă experienţă, decât credeam. Şi asta fiindcă scara, fiind nou-nouţă, era şi extrem de alunecoasă. Iar asta avea să-mi fie uşor potrivnic, ca să nu zic altceva!”, a dezvăluit Andreea Marin pentru impact.ro.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură YouTube]

„Am simţit că zbor, pur şi simplu”

Se pregătise temeinic: se îmbrăcase cu o rochie superbă și își pusese la punct un discurs în care le povestea oamenilor ce surprize le pregătea în noul sezon al emisiunii. Doar că, într-o fracțiune de secundă, a alunecat, iar din momentul acela nu a mai putu să controleze nimic.

„Purtam o rochie albă, superbă, de zână ce mai tura-vura (râde)! Îmi pregătisem cu atenţie cuvintele introductive şi, dându-se startul emisiunii, am început să cobor treptele scării, fără să anticipez vreo clipă pericolul ce mă pândea. Cert e că, pe când mă pregăteam să le spun telespectatorilor, dar şi celor câteva zeci de spectatori, prezenţi în studio, ce planuri aveam pentru noul sezon, am simţit că zbor, pur şi simplu. Picioarele nu m-au mai ascultat, nici corpul. Am realizat că alunecasem pe treptele noii scări. Îmi amintesc că am auzit în timp ce zburam prin aer reacţia sălii. Una de îngrijorare profundă, întrucât, repet, era ceva distanţă până jos. Nu ştiu cum am aterizat, nu ştiu ce m-a întrebat producătorul în cască, care nu a zburat. Am reuşit să evit un veritabil dezastru ce s-ar fi putut produce în faţa unei ţări întregi”, a povestit prezentatoarea TV.

Cum a ieșit din situația ușor stânjenitoare

Din fericire, jurnalista nu a pățit nimic, s-a ridicat ca și cum incidentul nici nu s-a petrecut și le-a spus telespectatorilor că asta e doar una dintre surprizele pregătite pentru ei în noul sezon din emisiune.

„M-am ridicat cu un zâmbet larg pe buze şi cu microfonul căruia nu-i dădusem drumul, în ciuda căderii abrupte, m-am pomenit că le spun tuturor că momentul la care asistaseră e doar prima surpriză din programul respectivei zile de 1 aprilie. După câteva secunde, toată lumea a început să râdă, după ce cu nici un minut înainte sesizasem reacţia unora dintre spectatori sau dintre colegi care se ridicaseră spre mine, ca să vadă dacă sunt bine” a conchis Andreea Marin pentru sursa citată.