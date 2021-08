Andreea Marin și Mihaelei Rădulescu s-au șicanat ani la rând! Stai să vezi ce a putut spune "Zâna Surprizelor" despre rivala sa, de această dată: "Mă lasă rece"

In articol:

Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au fost mereu comparate, pentru că amândouă au avut un punct comun: au fost căsătorite cu același bărbat.

Andreea Marin, adevărul despre războiul cu Mihaela Rădulescu

Cu fiecare ocazie, s-au criticat și și-au transmis mici înțepături, atunci când au fost întrebate public.

Andreea Marin, răspuns sincer despre războiul cu Mihaela Rădulescu[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Marin a fost prezentă în emisiunea lui Denis Rifai, de la Kanal D, și a răspuns la întrebarea "De la ce a început războiul cu Mihaela Rădulescu?". Ea a ținut să precizeze că nu există nicio legătură cu faptul că amândouă au fost căsătorite cu același bărbat.

"În primul rând, cât de deplasat să te gândești că cineva se însoară sau se mărită cu un om pentru că a mai fost cineva însurat sau măritat cu același om. Trebuie să fii puțin bolnav fie să o gândești, dar să o și faci.

În orice caz nu de la mine. Eu sunt un om care privește în curtea sa, își vede cu extrem de multă pasiune de munca sa. Probabil că am deranjat prin succes. Am deranjat când am devenit prea vizibilă, deși la început eram un copil care nu părea să ofere perspective, creșterea a fost fulminantă și a deranjat. Și de aici au pornit tot felul de șicane, dar nu de la mine.

Eu sunt un om educat, cu bun simț, și sunt un om care știe să-și vadă de drumul său, însă la un moment dat agresivitatea te deranjează și trebuie să te aperi. Evident de la ea. Când sunt două persoane implicate, mai rămâne una. Fiecare s-a definit, realitatea de azi arată unde e fiecare.", a spus Andreea Marin.

Mihaela Rădulescu, în înregistrările cu fostul soț, o numește "Vită" pe Andreea Marin

Andreea Marin răspunde acuzațiilor din presă[Sursa foto: Captură KANAL D]

În presă au apărut stenogramele din dosarul fostului soț al Mihaelei Rădulescu, Elan Schwartzenberg, în care cei doi vorbesc despre Andreea Marin. La acea vreme cele două moderau emisiuni la Realitatea TV, televiziune condusă de fostul soț al Mihaelei Rădulescu. În înregistrările depuse la dosar reiese rivalitatea dintre cele două vedete.

"SCHWARTZENBERG MIHAELA: … că eu am puţine motive să mă enervez… şi cu emisiunea de la Realitatea. Singurul motiv, unicul, pentru care îmi sare ţandăra este inegalitatea dintre mine şi vita aia de MARIN. Asta are un promo pe post, care eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere…", se arată în stenogramele apărute în presă.

Pusă față în față cu această declarație, Andreea Marin a oferit un răspuns în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", cu bândețea cu care ne-a obișnuit.

"Pentru mine este de neînțeles. Poate nu mi este în prezent. Pe de altă parte, limbajul acela este un limbaj pe care eu nu l-aș putea folosi nici într-o convorbire privată, referindu-mă la altcineva și rival dacă mi-ar fi în meserie, să spunem. Apoi fiecare cum și-a făcut meseria arată că avem drumuri diferite. Acum lucrurile sunt mult mai clare, după ani.", a răspuns Andreea Marin.

Andreea Marin, acuzată de Mihaela Rădulescu că a adoptat copii pentru imagine

Andreea Marin îi răspunde Mihaelei Rădulescu, după ce a spus că a adoptat copii pentru imagine[Sursa foto: Captură KANAL D]

Au existat voci care au criticat inițiativa Andreei Marin de a adopta doi copii la distanță. Cel mai dur atac a venit din partea Mihaelei Rădulescu.

"Adopția la distanță este doar un truc de imagine. Oricine poate trimite 10 dolari pe lună pentru a susține o familie din Africa.", a spus Mihaela Rădulescu potrivit presei.

Andreea Marin i-a oferit o replică, însă presărată de un atac voalat.

"Răspunsul este simplu, nu. Și am încheiat subiectul. Vorbim deja prea mult despre ceva ce pe mine mă lasă rece. Am făcut întotdeauna ce am simțit, am făcut bine ceea ce am făcut, viețile unor oameni s-au schimbat în bine și pentru că eu am pus umărul. Restul...vorbele de pe margine sunt atât de irelevante de nici nu merită menționate.", a spus Andreea Marin în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai."